Пушистый детектив: как узнать, сколько недель котёнку

2:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Маленький пушистик появился у вас внезапно — и вы не знаете, сколько ему дней? Даже опытные заводчики не всегда могут определить возраст котёнка "на глаз". Но у ветеринаров есть чёткие подсказки: от ушей до хвоста, каждый сантиметр подскажет правду.

Фото: freepik.com by freestockcenter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мяукающий котенок

Сколько вашему котёнку недель: эти признаки раскроют возраст даже новорождённого

0-7 дней

Если у малыша ещё видна влажная пуповина, ему не больше трёх суток. К концу недели она исчезает, оставляя крошечный рубец. Глаза остаются закрытыми, ушки прижаты к голове.

10-14 дней

Начинается "прозрение": котята приоткрывают глаза. У всех пород, кроме некоторых "ускоренных" вроде бенгалов и сфинксов, это происходит именно сейчас. Радужка пока ещё мутно-голубая.

2-3 недели

Прорезаются первые молочные зубки. Движения становятся смелее: малыш может стоять, ползти и реагировать на звуки. Ушки начинают подниматься.

4-5 недель

Котёнок начинает пробовать твёрдую пищу, появляется охотничий интерес - следит за движениями и играет. Уши уже почти взрослые, а зубов — около 26. Настоящий "зубастик" готов к корму!

6-8 недель

Пушистик уверенно бегает, прыгает на 30-40 см и почти не зависит от молока. Цвет глаз ещё голубой, но скоро начнёт меняться.

3-4 месяца

Меняется тело — вытягиваются лапки, грудная клетка становится шире. Постоянный цвет глаз почти сформировался. Белые вибриссы, обкусанные заботливой мамой, уже отрастают.

5-6 месяцев

Половое созревание заявляет о себе: появляются метки или первая течка. По внешнему виду котёнок уже на 60% похож на взрослую кошку.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



