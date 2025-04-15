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Кошка отходит и умывается после вас — это не случайно

1:42
Зоосфера

Вы только что с любовью погладили своего пушистого друга, а он тут же отворачивается и принимается вылизываться. Обидно? Кажется, что кот демонстративно смывает с себя ваше прикосновение. Но не всё так просто.

Белый кот с чёрной мордой
Фото: unsplash.com by Nirzar Pangarkar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белый кот с чёрной мордой

Инстинкты важнее эмоций

Для кошки запах — главный ориентир. Она обожает чувствовать свой аромат на теле. А если вы только что вымыли руки ароматным мылом или нанесли духи, то для неё это чужой, навязчивый запах. Вот почему сразу после ласки начинается срочная "дезинфекция".

Метка на метку

Иногда кошка сама трётся о ваши ноги или лижет руки — это тоже метка. Она обозначает вас как часть своей территории. Но стоит запаху нарушить привычный баланс, и кошка тут же спешит вернуть контроль над ситуацией.

Не тронь — не в том настроении

Бывает, что вы выбрали неудачный момент: у кошки плохое настроение или она просто не хочет контакта. Тогда умывание становится способом сказать: "Я хочу побыть одна". В таких случаях кошка может не только вылизываться, но и уйти подальше.

Шерсть — в идеальном порядке

После прикосновений шерсть может взъерошиться — и это тревожный сигнал для истинной перфекционистки. Кошка поспешит привести себя в порядок, как будто вы испортили ей прическу.

Если кошка умывается после того, как вы её погладили, это вовсе не означает обиду или неприязнь. Скорее — дело в запахе, инстинктах и привычке держать всё под контролем. Это просто её способ "навести порядок" в мире ощущений.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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