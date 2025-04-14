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Не кормите белку орешками, пока не прочтёте это

1:36
Зоосфера

Белки - не только очаровательные пушистики, которых хочется угостить на прогулке, но и настоящие гурманы с весьма интересным меню.

Красная белка
Фото: 'Belinda' by Peter Trimming, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Красная белка

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Чем белки питаются в природе

Да, орехи — их любовь. Но на самом деле беличий рацион куда богаче. Среди фаворитов:

  • жёлуди, фундук, семечки тыквы и кедровые орешки,
  • кусочки яблок, ягод, тыквы,
  • грибы, почки деревьев и даже насекомые — особенно у белок-летяг.

Иногда серые белки идут на крайние меры - в условиях дефицита пищи они могут съесть птенцов или яйца. А вот древесные белки чаще придерживаются растительной диеты.

Можно ли подкармливать белок

Можно — и даже нужно, если вы делаете это правильно. Самое главное правило: никакой "человеческой" еды. Что точно стоит исключить:

  • солёные орешки,
  • хлеб,
  • сладости и чипсы.

Все эти продукты нарушают обмен веществ и могут привести к нехватке кальция.

Вот безопасные и полезные лакомства для белок:

  • несолёный арахис в скорлупе,
  • сушёная кукуруза,
  • брокколи, шпинат, капуста и другие листовые овощи.

Подкармливать стоит умеренно и только в подходящих местах, чтобы не навредить экосистеме. И помните: белка — не домашний хомяк, а дикое животное. Кормление — это жест заботы, а не шоу.

Уточнения

Бе́лки — род грызунов семейства беличьих.

Автор Дмитрий Тезнев
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