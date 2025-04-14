Не кормите белку орешками, пока не прочтёте это

Белки - не только очаровательные пушистики, которых хочется угостить на прогулке, но и настоящие гурманы с весьма интересным меню.
Чем белки питаются в природе
Да, орехи — их любовь. Но на самом деле беличий рацион куда богаче. Среди фаворитов:
Иногда серые белки идут на крайние меры - в условиях дефицита пищи они могут съесть птенцов или яйца. А вот древесные белки чаще придерживаются растительной диеты.
Можно ли подкармливать белок
Можно — и даже нужно, если вы делаете это правильно. Самое главное правило: никакой "человеческой" еды. Что точно стоит исключить:
Все эти продукты нарушают обмен веществ и могут привести к нехватке кальция.
Вот безопасные и полезные лакомства для белок:
Подкармливать стоит умеренно и только в подходящих местах, чтобы не навредить экосистеме. И помните: белка — не домашний хомяк, а дикое животное. Кормление — это жест заботы, а не шоу.
Бе́лки — род грызунов семейства беличьих.
Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.