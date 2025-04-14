Земля полна тайн: миллионы видов ждут, чтобы их нашли

Сколько живых существ ещё прячется от человеческого глаза? Учёные считают — миллионы.
Команда исследователей из Имперского колледжа Лондона во главе с профессором Джеймсом Розинделлом провела уникальное моделирование, чтобы ответить на давний вопрос: сколько видов животных остаётся неоткрытыми? Новая симуляция, разработанная учёными, предполагает, что на Земле может существовать от 1 до 3 миллионов видов, о которых мы даже не подозреваем.
Почему мы их не видим
Многие из этих существ — крошечные, редкие или обитают в труднодоступных уголках планеты. Исследование использовало модель Мэдингли и нейтральную теорию биоразнообразия, чтобы проанализировать закономерности появления новых видов и их численности.
Интересно, что скорость эволюции сильно зависит от размеров и образа жизни животного.
"Мелкие виды развиваются быстрее, чем травоядные, и это подчёркивает роль диеты в их адаптации и выживании", — отмечают учёные.
Почему это важно
Такие данные критичны для сохранения биоразнообразия. Понимание темпов видообразования и скрытого потенциала природы помогает государствам точнее направлять ресурсы для защиты уязвимых животных.
Но есть и тревожный нюанс: даже высокая скорость появления новых видов не может компенсировать потерю среды обитания. Исчезновение лесов и климатические сдвиги делают будущее многих видов неопределённым.
Исследователи планируют усовершенствовать свою модель, чтобы точнее предсказывать, как меняется биосфера под влиянием климата. Возможно, вскоре мы узнаем, кто скрывается в тени нашего незнания.
Земля́ - третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.
Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.