Земля полна тайн: миллионы видов ждут, чтобы их нашли

1:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Сколько живых существ ещё прячется от человеческого глаза? Учёные считают — миллионы.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Планета

На Земле скрываются миллионы видов — и мы до сих пор не знаем об их существовании

Команда исследователей из Имперского колледжа Лондона во главе с профессором Джеймсом Розинделлом провела уникальное моделирование, чтобы ответить на давний вопрос: сколько видов животных остаётся неоткрытыми? Новая симуляция, разработанная учёными, предполагает, что на Земле может существовать от 1 до 3 миллионов видов, о которых мы даже не подозреваем.

Почему мы их не видим

Многие из этих существ — крошечные, редкие или обитают в труднодоступных уголках планеты. Исследование использовало модель Мэдингли и нейтральную теорию биоразнообразия, чтобы проанализировать закономерности появления новых видов и их численности.

Интересно, что скорость эволюции сильно зависит от размеров и образа жизни животного.

"Мелкие виды развиваются быстрее, чем травоядные, и это подчёркивает роль диеты в их адаптации и выживании", — отмечают учёные.

Почему это важно

Такие данные критичны для сохранения биоразнообразия. Понимание темпов видообразования и скрытого потенциала природы помогает государствам точнее направлять ресурсы для защиты уязвимых животных.

Но есть и тревожный нюанс: даже высокая скорость появления новых видов не может компенсировать потерю среды обитания. Исчезновение лесов и климатические сдвиги делают будущее многих видов неопределённым.

Исследователи планируют усовершенствовать свою модель, чтобы точнее предсказывать, как меняется биосфера под влиянием климата. Возможно, вскоре мы узнаем, кто скрывается в тени нашего незнания.

Уточнения

Земля́ - третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

