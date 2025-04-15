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Соседские коты избрали ваш участок? Вот как вернуть покой

1:47
Зоосфера

Коты — существа обаятельные, но когда чужие пушистики начинают устраивать "пикники" на ваших клумбах, дело принимает другой оборот. Разрытые грядки, порванные мусорные пакеты и метки — всё это может испортить впечатление даже от самых милых усов.

Кот породы мейн-кун
Фото: commons.wikimedia.org by Katusha211992, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кот породы мейн-кун

Если соседские коты зачастили в гости, стоит подумать о мягких, но действенных способах защиты территории.

1. Пахнет опасностью: отпугивающие запахи

Коты используют запахи для обозначения своей территории. И это можно обратить против них. Рассыпьте на участке:

  • корки апельсинов и лимонов,

  • молотый кофе,

  • чеснок.

Эти ароматы коты не переносят, поэтому стараются обходить такие зоны стороной.

2. Репелленты: нежданные "духи"

В магазинах есть специальные репелленты против кошек — с маслами цитруса, лаванды или других ароматов, неприятных для животных. Их можно распылить на дорожках, у клумб и у входа.

3. Преграды: не пройдёшь

Иногда самый простой способ — сделать проникновение невозможным.

  • Низкий забор,

  • сетка-рабица,

  • натянутый шнур вдоль забора —
    всё это ограничит котам доступ на участок.

4. Диалог с соседями

Если ни один способ не помогает, поговорите с хозяевами кошек. Без обвинений и агрессии. Просто объясните ситуацию и попросите не выпускать питомцев без присмотра. Иногда личный контакт помогает лучше любого репеллента.

Важно: начните с простых решений, и только если они не сработают, переходите к более радикальным мерам. Терпение — ваш главный союзник в борьбе за клумбы.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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