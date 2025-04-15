Соседские коты избрали ваш участок? Вот как вернуть покой

Коты — существа обаятельные, но когда чужие пушистики начинают устраивать "пикники" на ваших клумбах, дело принимает другой оборот. Разрытые грядки, порванные мусорные пакеты и метки — всё это может испортить впечатление даже от самых милых усов.
Если соседские коты зачастили в гости, стоит подумать о мягких, но действенных способах защиты территории.
Коты используют запахи для обозначения своей территории. И это можно обратить против них. Рассыпьте на участке:
корки апельсинов и лимонов,
молотый кофе,
чеснок.
Эти ароматы коты не переносят, поэтому стараются обходить такие зоны стороной.
В магазинах есть специальные репелленты против кошек — с маслами цитруса, лаванды или других ароматов, неприятных для животных. Их можно распылить на дорожках, у клумб и у входа.
Иногда самый простой способ — сделать проникновение невозможным.
Низкий забор,
сетка-рабица,
натянутый шнур вдоль забора —
всё это ограничит котам доступ на участок.
Если ни один способ не помогает, поговорите с хозяевами кошек. Без обвинений и агрессии. Просто объясните ситуацию и попросите не выпускать питомцев без присмотра. Иногда личный контакт помогает лучше любого репеллента.
Важно: начните с простых решений, и только если они не сработают, переходите к более радикальным мерам. Терпение — ваш главный союзник в борьбе за клумбы.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.