Эти собаки выглядят круче моделей с глянца — и вот почему

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2:12
Зоосфера

Если вы ищете питомца, который будет не просто верным другом, а настоящим объектом восхищения на каждой прогулке — эти пушистики вас точно покорят.

Пудель
Фото: commons.wikimedia.org by Misty721, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пудель

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Эстетика и аристократизм

Афганская борзая — не собака, а аристократ в шёлковом плаще. Её грация и шелковистая шерсть вызывают восторг, но требуют терпеливого и регулярного ухода. Зато активные игры с этим красавцем принесут массу радости.

Живая плюшевая игрушка

Бобтейл (он же староанглийская овчарка) — само воплощение дружелюбия и уюта. Его пушистая серо-белая шуба обожает расчёску, зато сам питомец — идеальный спутник для семьи.

Миниатюрный шарм

Шелти — маленький пушистик с "разделённой" гривой и добрым нравом. Его шерсть почти не линяет, но требует внимания: мытьё, расчёсывание и забота сделают вашего шелти настоящей звездой.

Белоснежная энергия

Бишон-фризе похож на облачко, полное энергии. Его кудрявая, гипоаллергенная шерсть — находка для аллергиков, но и вызов: регулярный груминг — мастхэв каждые две недели.

Улыбка в три слоя

Кеесхонд — мохнатое счастье с трёхслойной шубой и вечной улыбкой. Его шерсть почти не пачкается, а характер делает его идеальным компаньоном в доме с детьми.

Особенности здоровья:

  • Афганская борзая: уязвимы суставы и щитовидка — нужен грамотный уход и ветеринар.

  • Бобтейл: склонен к проблемам ЖКТ и зрения, важно питание и профилактика.

  • Шелти: возможны глазные болезни, необходим контроль у офтальмолога.

  • Бишон-фризе: подвержены кожным реакциям, помогут спецкорма и гипоаллергенные шампуни.

  • Кеесхонд: в целом здоров, но может унаследовать эпилепсию — уточняйте родословную.

Да, шерсть этих собак требует усилий, но взамен вы получите не просто питомца, а настоящую пушистую легенду.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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