Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один ход — и волосы как в рекламе: простая вещь творит чудеса
Запечённая картошка и шампиньоны — салат, от которого не оторвёшься
Мамонты возвращаются: когда Сибирь снова увидит гигантов
Вашей семье хватит 40 тысяч: внедрите эти простые правила в бюджет, и деньги перестанут утекать
Примените этот простой трюк для ночного жиросжигания — и будете очень довольны!
Фукуок становится звездой: турист объяснил, почему на этот вьетнамский остров скоро хлынут толпы
Андрей Воробьев запустил новое производство пищевой упаковки в Подмосковье
Мигалка сзади, сплошная впереди — что делать, чтобы не остаться без прав
Картошка под соломой: простой метод для ленивых и умных

Как питомцы распознают ложь, тревогу и обиду — вот что говорит наука

1:49
Зоосфера

Вы точно уверены, что ваш кот не понимает, когда вы говорите о нём? Даже если произнести слово "кот" с каменным лицом и без взгляда в его сторону — пушистик заметит. Кошки улавливают тончайшие колебания интонации, интуитивно понимая, что речь идёт о них.

Кот
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот

Собаки — и вовсе маленькие гении: они способны запомнить до 250 слов и жестов. Но не только. Они чувствуют ваше настроение и мгновенно считывают эмоции. Радость, тревога, злость — всё как на ладони. А если вы решили обмануть и пообещали прогулку, не собираясь никуда идти — собака, скорее всего, это сразу поймёт. Позу, голос, выражение лица — ничего не скроешь.

Животные читают нас, как открытую книгу

Это не телепатия, но очень близко. Домашние любимцы постоянно наблюдают за вами и запоминают повадки, привычки, типичные реакции. Они могут отличить ваше обычное "угу" от тревожного, а взгляд — от нехарактерного. Их восприятие — острее, чем мы привыкли думать.

Они чувствуют то, что нам не подвластно

Собаки улавливают магнитное поле Земли — именно поэтому могут ориентироваться, даже оказавшись далеко от дома. А кошки замечают малейшее движение в темноте: от мелькнувшей мошки до изменения положения вашей руки во сне.

А ночью всё ещё интереснее

Когда кот сидит и неотрывно смотрит на вас в темноте, это не всегда признак любви. Возможно, он наблюдает за вами в фазе быстрого сна, когда вы дёргаетесь, бормочете или убегаете от монстров из снов. Жутковато? Ещё бы. Ведь они видят то, что мы не осознаём.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Домашние животные
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите Аудио 
Россиянка в Швеции была поражена: вот как местные жители сохраняют здоровье без дорогих процедур
Туризм
Россиянка в Швеции была поражена: вот как местные жители сохраняют здоровье без дорогих процедур Аудио 
Царские щи: суп, ради которого к вам пойдут даже соседи
Еда и рецепты
Царские щи: суп, ради которого к вам пойдут даже соседи Аудио 
Популярное
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите

Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.

Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
ВС РФ начали наступление на Константиновку с целью дальнейшего продвижения на Краматорск Любовь Степушова Подготовка кондиционера и салона автомобиля к лету: пошаговая инструкция Дмитрий Плотников Попытка путча в Венгрии 1956 года по сути стала первой фашистской пробой пера после краха Гитлера Сергей Лебедев
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно
Россиянка в Швеции была поражена: вот как местные жители сохраняют здоровье без дорогих процедур
Самый тяжёлый паук в мире: кого боятся даже в джунглях
Самый тяжёлый паук в мире: кого боятся даже в джунглях
Последние материалы
Землетрясения выдали тайну: внутри планеты прячется океан
Последний рубеж ВСУ: что происходит в монастыре под Курском
Разногласия по уставу ООН: Лавров поспорил с Токаевым о границах и народах
Жильё или вклад: деньги предпочли банк, а не бетон
Сожгли траву — а сорняков стало больше? Вот почему
Этот секрет с рыбой увеличит урожай помидоров вдвое
Закон против крипты: в России будут изымать цифровые активы
Мошенники прикинулись налоговой: новая схема пугает россиян
Как приготовить щи, чтобы влюбиться в них заново
Завал на шахте "Садкинская": два горняка под землёй, идут спасательные работы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.