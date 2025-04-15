Как питомцы распознают ложь, тревогу и обиду — вот что говорит наука

1:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы точно уверены, что ваш кот не понимает, когда вы говорите о нём? Даже если произнести слово "кот" с каменным лицом и без взгляда в его сторону — пушистик заметит. Кошки улавливают тончайшие колебания интонации, интуитивно понимая, что речь идёт о них.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кот

Собаки — и вовсе маленькие гении: они способны запомнить до 250 слов и жестов. Но не только. Они чувствуют ваше настроение и мгновенно считывают эмоции. Радость, тревога, злость — всё как на ладони. А если вы решили обмануть и пообещали прогулку, не собираясь никуда идти — собака, скорее всего, это сразу поймёт. Позу, голос, выражение лица — ничего не скроешь.

Животные читают нас, как открытую книгу

Это не телепатия, но очень близко. Домашние любимцы постоянно наблюдают за вами и запоминают повадки, привычки, типичные реакции. Они могут отличить ваше обычное "угу" от тревожного, а взгляд — от нехарактерного. Их восприятие — острее, чем мы привыкли думать.

Они чувствуют то, что нам не подвластно

Собаки улавливают магнитное поле Земли — именно поэтому могут ориентироваться, даже оказавшись далеко от дома. А кошки замечают малейшее движение в темноте: от мелькнувшей мошки до изменения положения вашей руки во сне.

А ночью всё ещё интереснее

Когда кот сидит и неотрывно смотрит на вас в темноте, это не всегда признак любви. Возможно, он наблюдает за вами в фазе быстрого сна, когда вы дёргаетесь, бормочете или убегаете от монстров из снов. Жутковато? Ещё бы. Ведь они видят то, что мы не осознаём.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

