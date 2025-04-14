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Поцелуй псу в морду: что на самом деле об этом думает собака

1:45
Зоосфера

Сцена из фильма: хозяин целует пса в нос, а тот с радостью облизывает лицо. Милота? Только не в реальной жизни. Такой контакт может обернуться не только расстройством желудка, но и серьёзной угрозой здоровью — как физическому, так и психоэмоциональному.

Девушка спит с собакой
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка спит с собакой

Слюна собаки — это не шутка

Рот вашего пса — настоящий рассадник бактерий. То, что безвредно для животного, может вызвать у человека сальмонеллёз, кампилобактериоз или даже лямблиоз. Особенно уязвимы дети, пожилые и люди с ослабленным иммунитетом: один поцелуй — и вот уже рвота, диарея или отравление.

Поцелуи — не про любовь, а про стресс

Для собаки поцелуй в морду — это вовсе не проявление нежности. В природе такое приближение интерпретируется как угроза или попытка доминировать. Многие псы это терпят — из привязанности. Но внутри копится стресс, который может однажды вылиться в агрессию или страх перед прикосновениями.

Даже добрейший пёс может укусить

Неловкое движение, неожиданное схватывание за морду — и вот уже любимец защищается. Особенно опасны такие жесты по отношению к собакам с травматичным прошлым. Они могут воспринять объятие как нападение — и укус станет рефлекторной реакцией.

Как выражать любовь правильно

  • Поглаживания за ушами и под подбородком

  • Совместные игры, прогулки, контакт глазами

  • Если уж целовать — то в макушку, избегая области морды

  • Всегда мойте руки после контакта с животным

Собакам не нужны "человеческие" проявления любви. Им важнее ваша забота, уважение и предсказуемость в поведении.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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