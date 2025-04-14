Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет каши, от которой не откажется ни один капризный едок
Столовая СССР. Как там проводились советские свадьбы
Простая схема подкормки ели — от весны до осени
Чехия передала 8 бесхозных автомобилей на помощь Украине: уникальная инициатива мэра Праги
Йога творит чудеса с коленями при артрите: даже если она не лучше силовых, вот её тайное преимущество
Музыкант Лёва Би-2* повторно получил статус иноагента на второе имя
Планеты с океанами в тысячи километров: что скрывают загадочные гикеаны
Туризм в СССР: поездка в Кисловодск — цены, сервис, впечатления
Почему яйца красят на Пасху? История традиции

Породы, которые не прощают ошибок — особенно от детей

Зоосфера

Хаски, чихуахуа или такса — кого из них лучше не заводить в семье с детьми? Некоторые собаки кажутся идеальными: милые, маленькие, активные. Но за очаровательной внешностью могут скрываться черты, несовместимые с детским шумом, спонтанностью и лаской.

Такса и хозяйка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Такса и хозяйка

Маленькая — не значит безопасная

Чихуахуа часто воспринимают как идеального питомца для малышей. Игрушечный размер, мультяшная внешность… Но реальность разочарует. Эти собаки крайне нервны, не терпят резких движений и склонны к ревности. Ребёнок, решивший взять чихуахуа на руки, может получить укус. А хрупкое телосложение породы делает её особенно уязвимой во время игр.

Такса — охотник под прикрытием

Ещё один частый выбор — такса. Кажется, что она компанейская и смешная, но сильный охотничий инстинкт породы — не шутка. Таксы болезненно воспринимают нарушение границ. Наступил ребёнок на хвост? Попытался забрать игрушку? Ответ последует сразу. К тому же, пришедших в гости друзей собака может принять за врагов — с лаем и попытками защитить "своё".

Хаски: слишком много энергии для детской комнаты

Хаски - мечта активных людей. Их рекомендуют за добрый характер и подвижность. Но для семьи с детьми это может обернуться проблемой. Хаски нужны дисциплина и ежедневные тренировки. В противном случае энергия превращается в хаос: собака способна сбить ребёнка с ног, приняв бег за игру.

Главное — не внешность, а темперамент

Эти породы требуют опыта, внимания и понимания природы животного. Рекомендовать их новичкам с детьми — всё равно что советовать спорткар для просёлочной дороги. Прежде чем завести собаку, изучите не только плюсы, но и слабые стороны породы. Даже самый милый пёс может оказаться неподходящим для семейной жизни.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Сон с лапкой на морде — не просто привычка, а важный сигнал
Домашние животные
Сон с лапкой на морде — не просто привычка, а важный сигнал Аудио 
Один недооценённый трюк, который спасёт ваши нервы в аэропорту
Туризм
Один недооценённый трюк, который спасёт ваши нервы в аэропорту Аудио 
5 машин, которые идеально подходят водителям старшего возраста
Авто
5 машин, которые идеально подходят водителям старшего возраста Аудио 
Популярное
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика

Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.

Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры
Кто в доме хозяин?: Песков честно ответил, на чьи деньги живёт его семья с Навкой
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Неприкасаемых больше нет: удар по Сумам с гостями из НАТО — Лавров поднял ставки Дмитрий Плотников Востоковед Долгов оценил возможность достижения компромисса на переговорах Иран — США в Омане Любовь Степушова Кинорежиссёр Булат Сабитов: Сегодня неправильно представлять Казань как город с большой преступностью Анжела Якубовская
Встреча с легендой пошла не по плану: что сказал семилетний сын Малахова отцу после игры Роналду
Каша на воде и 1 фрукт: Алексей Ягудин рассказал о диете, которая сделала его чемпионом
Сон с лапкой на морде — не просто привычка, а важный сигнал
Сон с лапкой на морде — не просто привычка, а важный сигнал
Последние материалы
Секрет каши, от которой не откажется ни один капризный едок
Столовая СССР. Как там проводились советские свадьбы
Простая схема подкормки ели — от весны до осени
Чехия передала 8 бесхозных автомобилей на помощь Украине: уникальная инициатива мэра Праги
Йога творит чудеса с коленями при артрите: даже если она не лучше силовых, вот её тайное преимущество
Музыкант Лёва Би-2* повторно получил статус иноагента на второе имя
Планеты с океанами в тысячи километров: что скрывают загадочные гикеаны
Ограничения Китая по экспорту могут парализовать высокотехнологичные производства
Туризм в СССР: поездка в Кисловодск — цены, сервис, впечатления
Почему яйца красят на Пасху? История традиции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.