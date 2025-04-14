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Кошки не видят в нас богов: их мнение куда интереснее

1:37
Зоосфера

Вы уверены, что ваша кошка считает вас слугой, а пёс — своим вожаком? Всё немного сложнее, чем кажется. Животные воспринимают нас не так, как мы привыкли думать. И, пожалуй, у них на это есть веские причины.

Белый кот с чёрной мордой
Фото: unsplash.com by Nirzar Pangarkar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белый кот с чёрной мордой

Собака видит в вас родителя

Собаки действительно воспринимают человека как "суррогатного родителя". При общении с хозяином у них повышается уровень окситоцина — того самого гормона, который отвечает за чувство привязанности. То же самое происходит у младенцев, когда они обнимают маму.

Именно поэтому пёс может принести вам игрушку, если видит, что вы хмуритесь. Он пытается вас "развеселить" — по-настоящему заботится.

А вот кошка считает вас… странным сородичем

Для кошки вы — не божество и не гигантская кошка. Вы — большой, лысоватый, непонятно мяукающий сородич, который почему-то раздаёт еду. Ни покорности, ни раболепия — просто нейтральное уважение. А может, лёгкая снисходительность.

Интересно, что кошки оценивают не выражение лица, а ваш голос. Крик — повод спрятаться. Мягкий тон — приглашение к общению. Но главное не это.

Ваше настроение передаётся животным

Кошки и собаки буквально "впитывают" вашу энергию. Вы раздражены — и питомец становится беспокойным. Спокойны и радостны — он расслабляется. Ваш эмоциональный фон влияет на поведение пушистых друзей сильнее, чем кажется.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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