Сидит, смотрит и лечит: что умеет ваш питомец, о чём вы не догадывались

Если у вас есть питомец, вы и сами наверняка замечали: с ним жизнь становится легче, теплее и радостнее. Новый взгляд на старую истину подтверждает то, что миллионы людей давно чувствуют интуитивно — домашние животные действительно улучшают качество жизни.

Фото: Freepik Путешествие с собакой

Когда хвост — лучший терапевт

Пушистые, пернатые и даже чешуйчатые друзья способны не просто развеселить, но и серьёзно повлиять на эмоциональное состояние человека.

Прогулка с собакой снижает уровень стресса, кошка, свернувшаяся клубочком рядом, помогает расслабиться после тяжёлого дня, а аквариум с рыбками способен буквально успокаивать взглядом.

И это не просто ощущение

По результатам недавнего исследования, владельцы домашних животных чаще оценивают свою жизнь как "удовлетворительную" и реже страдают от чувства одиночества.

Даже простое взаимодействие с питомцем — кормление, игры, уход — формирует чувство нужности и ответственности, а это, как известно, основа психологического благополучия.

«Они — часть нашей семьи»

Любой, у кого есть питомец, скажет это без колебаний. Домашние животные становятся полноправными членами семьи: с ними разговаривают, о них заботятся, за них переживают.

Взамен они дарят ту самую безусловную любовь, которую в повседневной жизни мы встречаем всё реже.

Забота, которая возвращается сторицей

Общение с животными помогает не только взрослым. Детям они учат эмпатии, ответственности и умению заботиться о других. А пожилым людям — дарят ощущение жизни, наполненной смыслом и движением.

Так что если вы давно думали о том, чтобы завести четвероногого друга — возможно, это тот самый знак.

Уточнения

Сча́стье (праславянское *sъčęstь̂je объясняют из *sъ- "хороший" и *čęstь "часть", то есть "хороший удел") — состояние, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворённости условиями своего бытия, полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего призвания, самореализации. Также является эмоцией.

