Весенний лайфхак для сада: простой способ спасти птиц и насекомых во время засухи

2:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Весной, когда погода радует солнцем, но не спешит с дождями, птицам и насекомым становится особенно трудно найти воду. Если у вас есть сад или даже небольшой дворик, самое время поставить там ванночку для птиц — не только ради эстетики, но и как реальную помощь природе.

Фото: commons.wikimedia.org by Vicki Nunn поилка для птиц

Почему это важно именно сейчас

В затянувшуюся засуху живая природа особенно остро нуждается в источниках влаги. Простая поилка может превратиться в настоящий оазис, куда слетятся не только синицы и воробьи, но и полезные насекомые. Жужжание, щебет и шевеление — сад буквально оживает, и эта активность не стихает до самой осени.

Как сделать ванночку для птиц своими руками

Если не хочется тратиться на дизайнерские модели, можно обойтись подручными средствами. На дно глубокой миски положите крупную гальку, залейте её водой примерно на три четверти и поставьте поближе к цветам.

Насекомым хватит и такого, а птицам лучше найти что-то пошире — чтобы можно было искупаться с комфортом. Ищите идеи — в интернете полно мастер-классов и лайфхаков!

Уход за водой — залог здоровья

Птицы купаются не слишком аккуратно, а в жаркие дни вода испаряется быстрее. Меняйте её регулярно, особенно летом, а время от времени тщательно мойте ванночку.

Подойдёт органическое моющее средство с уксусом — оно не только удалит налёт, но и продезинфицирует поверхность.

Один трюк, который продлит свежесть воды

Если вы устали бороться с зелёным налётом и скользкой поверхностью от водорослей, просто бросьте на дно медную монету. Да-да, обычную монету.

Медь в воде выделяет ионы, которые тормозят развитие водорослей и бактерий. Но помните: медь нужна в микродозах.

Одна-две монетки — идеально. Приятный бонус — блестящие предметы особенно привлекают таких любителей всего сверкающего, как сороки и сойки.

Почему это работает

Медь — природный альгицид. Она разрушает клеточные стенки водорослей, мешает им фотосинтезировать и подавляет активность их ферментов.

А самое главное — такой способ безопасен для птиц, если не перебарщивать.

Уточнения

Пти́цы (лат. Aves) — группа теплокровных яйцекладущих позвоночных животных, традиционно рассматриваемая в ранге отдельного класса. Хорошо обособлена от остальных групп современных животных. Ещё один отличительный признак птиц — наличие клюва.

