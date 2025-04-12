Маленькие захватчики сжигают континент: Австралия не справляется с этим кошмаром

2:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

После проливных дождей, принесённых остатками циклона Альфред, в юго-восточном Квинсленде Австралия столкнулась с настоящим бедствием — вспышкой активности красных огненных муравьёв.

Фото: inaturalist.org by Jake Nitta, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Южный огненный муравей

Эти крошечные захватчики уже отправили в больницы 23 человек, а общее количество пострадавших от укусов — 60. Одного щенка нашли мёртвым прямо на муравьиной насыпи. Под угрозой — и домашний скот, и дикая природа.

Вспышка, которая может стоить миллиардов

"Они повсюду. По патио ползают, в дома лезут, прилипают к газонокосилкам и тракторам", — рассказывает строитель Скотт Райдер.

Муравьи впервые попали в Австралию через порт Брисбена ещё в 2001 году и с тех пор распространились по Квинсленду, Новому Южному Уэльсу и бассейну Муррей-Дарлинг.

Сейчас ими может быть поражено более 95% страны. По оценкам, ущерб для экономики может достигать 2 млрд австралийских долларов в год.

По данным Invasive Species Council, страдать начнут не только люди — до 38% млекопитающих, 45% птиц, 69% рептилий и 95% лягушек региона окажутся под угрозой.

На борьбу с муравьями уже потратили 61 млн австралийских долларов — используют приманки, а обработка проводится с воздуха с помощью самолётов, вертолётов, дронов и внедорожников. Недавно власти выделили ещё 24 млн, чтобы усилить меры.

Но жители зоны заражения недовольны

"Единственное, что получают люди в зоне подавления, — это приманки, если они сами сообщают о муравьях. Никакой команды, никакой поддержки", — говорит специалист по борьбе с вредителями Кирсти Маккенна.

Национальный план предполагает полное уничтожение огненных муравьёв к 2032 году. Однако владельцы земель в зоне контроля должны бороться с муравьями своими силами.

Важно помнить: в течение 48 часов после обработки запрещено тревожить почву — даже стричь газон или поливать. А в течение суток нельзя подпускать к участку домашнюю птицу. Перевозка сена и других материалов тоже ограничена.

Уточнения

Огненные муравьи (англ. Fire ant) — несколько родственных видов муравьёв из группы Solenopsis saevissima species-group рода Solenopsis, обладающих сильным жалом и ядом, чьё действие сходно с ожогом от пламени (отсюда и их название).

