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Всё, что нужно для спасения мебели от кошачьих когтей: метод, который сработает за сутки

1:34
Зоосфера

Многие владельцы кошек сталкиваются с тем, что их любимцы обожают точить когти о мебель, особенно диваны и кресла. Даже если использовать защитные чехлы или заклеивать углы скотчем, результат часто не радует: диван снова превращается в поле для кошачьих манипуляций. Почему же так происходит и как с этим справиться?

Диван
Фото: https://www.freepik.com by topntp26
Диван

1. Причина "нападений"

Кошки не точат мебель из вредности. Исследования показывают, что 80% кошек игнорируют когтеточки, если они расположены в неудобном месте. Основная причина, почему питомцы выбирают мебель — это желание оставлять метки и разминать мышцы. Когтеточки не всегда удовлетворяют эти потребности, особенно если они находятся далеко от любимого места отдыха.

2. Решение с фольгой

Для того чтобы отучить кошку точить мебель, оберните диван или кресло фольгой и оставьте на 24 часа. Фольга создает неприятный звук и дискомфорт для кошачьих лапок. Этот метод вызывает у животных негативные ассоциации с мебелью, и они вскоре перестают использовать её для точения когтей.

3. Когтеточка и кошачья мята

После того как диван будет обернут фольгой, рядом стоит поставить вертикальную когтеточку, предварительно сбрызнув её кошачьей мятой. Кошки часто выбирают место с запахом кошачьей мяты, и, почувствовав дискомфорт от фольги, они предпочтут использовать когтеточку.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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