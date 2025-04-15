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Не так все просто: почему милые таксы и чихуахуа могут угрожать безопасности ребенка

1:24
Зоосфера

При выборе собаки для семьи многие ориентируются на советы продавцов или стереотипы. Однако есть породы, которые, несмотря на свою внешность, могут оказаться не лучшим выбором для детей. Их инстинкты и темперамент делают жизнь с ними напряженной и опасной.

Собака породы такса
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Собака породы такса

1. Чихуахуа

Миниатюрные чихуахуа часто кажутся идеальными собачками для детей благодаря своему размеру. Но на самом деле они могут быть крайне нервными и агрессивными, особенно если не чувствуют контроля. Резкие движения или попытки ребенка взять собаку на руки могут закончиться укусами.

2. Таксы

Хотя таксы часто ассоциируются с милыми и компанейскими питомцами, их охотничий инстинкт может сыграть злую шутку. Они могут агрессивно реагировать на нарушение личных границ, например, если ребенок случайно наступит на хвост. Также таксы часто защищают свою территорию и могут укусить гостей ребенка.

3. Хаски

Из-за своей игривости хаски выглядят как идеальный выбор для активных семей, но их требовательность к дисциплине и физическим нагрузкам делает совместную жизнь с ними сложной. Они могут случайно сбить ребенка, увлекшись игрой, и требуют особого внимания и тренировки, что сложно обеспечить в семье с маленькими детьми.

Уточнения

Та́кса (нем. Dachshund, dackel) — порода южно-немецких норных охотничьих собак.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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