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Забудьте про поцелуи: что может скрываться за лаской с кошкой, о чем вам стоит узнать

1:55
Зоосфера

Многие считают, что поцелуи с кошкой — это милый способ показать своему питомцу любовь. Однако даже краткий контакт с языком животного может привести к неожиданным и неприятным последствиям. На коже человека могут развиться инфекции, особенно если есть микротрещины или воспаления. Это связано с тем, что кошачья слюна содержит бактерии, например, Pasteurella multocida, которые могут вызывать кожные инфекции и абсцессы.

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Фото: freepik.com is licensed under public domain
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1. Риски заражения

Симптомы заражения проявляются не сразу: иногда пройдет несколько дней, прежде чем на месте контакта появится покраснение или зуд. В некоторых случаях возможно повышение температуры или отек лимфоузлов. При таких симптомах нужно срочно обратиться к врачу.

2. Опасность от кошачьего языка

Целовать кошку в морду или позволять ей облизывать губы — не самая безопасная привычка. Даже здоровое животное может передать микроорганизмы, которые чужды человеческому организму. Поэтому после ласк с питомцем рекомендуется тщательно умыться или протереть лицо антисептиком.

3. Особенности для детей и пожилых

Особенно важно соблюдать осторожность в контактах с кошками для детей и пожилых людей, так как бактериальные инфекции могут протекать у них тяжелее. Даже если кошка привита и домашняя, стоит минимизировать близкий контакт с животным.

4. Ласки без вреда

Не стоит запрещать кошке проявлять ласку, но разумные ограничения помогут снизить риски. Например, разрешите питомцу лизать только руки, но не лицо, и всегда мойте руки после игры с кошкой. Регулярная вакцинация и обработка питомца от паразитов также помогут снизить угрозу инфекций.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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