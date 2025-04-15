Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Укол раз в неделю — и минус 30% веса: препарат, который изменил всё
Забудь про белоснежную пару кроссовок: грязь, потёртость и замша — тренд этой весны
Забудьте о голодовке: раскрыт метод похудения к лету всего за 3 месяца
Зависимость ЕС от России подходит к концу? 6 мая раскроют тайную карту Брюсселя
Рай под ластами: где на Мауи найти волны, рыб и чувство, будто ты герой мультфильма
Сначала зелёная, теперь синяя, скоро фиолетовая: Земля не остаётся одной и той же
Подмёрзла картошка? Не страшно — главное, что делать с ней в первые тёплые дни
Вкусно, но опасно: почему британский деликатес может исчезнуть с наших тарелок
Повесить на стену или поставить на пол: хитрость с картиной, которая меняет интерьер

Не все собаки добрые: эти 10 пород могут стать причиной серьезных проблем

2:45
Зоосфера

Собаки — верные друзья человека, но некоторые породы могут быть действительно опасными. Их агрессия и непредсказуемость могут вселить страх даже у опытных владельцев. Представляем обзор 10 самых опасных пород собак, которые требуют особого подхода и тщательной дрессировки.

Собака породы Такса в костюме
Фото: Designed by Freepik by wirestock is licensed under Public domian
Собака породы Такса в костюме

1. Бразильский фила

Эта порода известна своей агрессивностью и трудностью в обучении. Порой проявляет крайнюю строптивость и может быть опасной для человека. Из-за высокого уровня агрессии фила запрещены для разведения в некоторых странах.

2. Хаски

Несмотря на свою привлекательную внешность, хаски могут быть опасными. Порода склонна к внезапным проявлениям агрессии и нуждается в строгой дрессировке.

3. Американский питбультерьер

Питбули крайне непредсказуемы и могут проявлять агрессию без видимой причины. Эта порода требует опытного хозяина, готового заниматься с питомцем ежедневно.

4. Ротвейлер

Ротвейлеры — защитники по натуре, но при неправильном воспитании могут стать угрозой. Собака может напасть на человека или других животных, если не будет правильно социализирована.

5. Чау-чау

Чау-чау известны своим упрямым характером. Несмотря на свою милую внешность, порода может проявлять агрессию как к незнакомым людям, так и к собственным владельцам.

6. Немецкая овчарка

Эти собаки обладают высоким интеллектом, но при отсутствии должного обучения становятся неуправляемыми. Без воспитания немецкая овчарка может стать опасной даже для своего хозяина.

7. Немецкий боксер

Очень активные и капризные, боксёры могут быть опасными, если не получают должного внимания и тренировок. Они требуют постоянной активности и воспитания, чтобы стать верными защитниками.

8. Канарский дог

Это агрессивная и упрямая порода, известная своим доминирующим поведением. Канарские доги обладают сильным характером и не подчиняются без должного воспитания.

9. Бультерьер

Известен своей мощной челюстью и внешностью, которая пугает многих. Бультерьеры обладают "стальной хваткой" и могут быть опасны, если не проходят правильную социализацию.

10. Волкособ

Результат скрещивания волка и немецкой овчарки, волкособы не полностью одомашнены и обладают дикой природой. Эта порода может быть опасной, особенно если не прошла надлежащую социализацию.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Запеканка, которая спасает, когда не хочется стоять у плиты
Еда и рецепты
Запеканка, которая спасает, когда не хочется стоять у плиты Аудио 
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно
Здоровье
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно Аудио 
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Авто
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели Аудио 
Популярное
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите

Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.

Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно
Сквозь горы и пустыни: 4 маршрута, которые доказывают, что поезд — лучший способ увидеть мир Игорь Буккер Сводка с фронта: ВСУ ударили по мирным жителям в отместку за Сумы, заградотряды ВСУ расстреливают элиту Дмитрий Плотников Востоковед Долгов оценил возможность достижения компромисса на переговорах Иран — США в Омане Любовь Степушова
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Самый тяжёлый паук в мире: кого боятся даже в джунглях
Россиянка в Швеции была поражена: вот как местные жители сохраняют здоровье без дорогих процедур
Россиянка в Швеции была поражена: вот как местные жители сохраняют здоровье без дорогих процедур
Последние материалы
Рай под ластами: где на Мауи найти волны, рыб и чувство, будто ты герой мультфильма
Не все собаки добрые: эти 10 пород могут стать причиной серьезных проблем
Сначала зелёная, теперь синяя, скоро фиолетовая: Земля не остаётся одной и той же
Подмёрзла картошка? Не страшно — главное, что делать с ней в первые тёплые дни
Вкусно, но опасно: почему британский деликатес может исчезнуть с наших тарелок
Повесить на стену или поставить на пол: хитрость с картиной, которая меняет интерьер
Как Украина поднимает военную экономику за счёт Европы: куда пойдут миллиарды, выделенные Киеву
Скрип, стук и дым: 6 симптомов, которые предвещают дорогой ремонт
Сила шалфея: как одно растение помогает контролировать сахар и улучшает память
Поездка в купе на юг: как в СССР в отпуск путешествовали семьями  
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.