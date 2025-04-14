Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Коврики для ванной? Забудьте! Эти пять идей кардинально изменят ваше пространство
Врачи обожгли пациентку током на операционном столе — чем всё закончилось
Картошка растёт как сумасшедшая — всё из-за этого раствора
Пороховая бочка: мир должен приготовиться к конфликту США и КНР
Неприятный фактор: международные организации предупреждают о дальнейших войнах
Кот трётся о ноги? Вот почему это не всегда проявление любви
Осталось одно препятствие — что мешает установить мир на Украине
Рэй Далио бьёт тревогу: тарифы Трампа — лишь начало, мир ждёт нечто похуже кризиса 2008 года
В театре Модерн покажут киноверсию спектакля Война и мир режиссера Юрия Грымова

Собака прыгает на вас при встрече? Это может быть гораздо более серьезно, чем вы думаете

1:02
Зоосфера

Многие владельцы собак привыкли к тому, что их питомцы радостно прыгают на них, когда они возвращаются домой. Кажется, что это просто проявление любви и радости, и мы хвалим своих пушистых друзей за такую доброту. Однако есть нечто большее за этим поведением.

Собака
Фото: flickr.com by cogdogblog, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Собака

1. Скучание — не единственная причина

Да, собаки действительно любят нас и могут прыгать от радости, но на самом деле это также может быть попыткой показать свою доминирующую роль в семье.

2. Подражание лидеру

Собаки воспринимают хозяев как лидеров, и если питомец прыгает на вас, он стремится быть выше, копируя поведение старшего в стае. Это не всегда добродушное приветствие, а скорее попытка заявить о своей позиции.

3. Доминантность — это проблема

Такое поведение может привести к проблемам с послушанием. Собаки, пытающиеся доминировать, часто хуже воспринимают команды и могут становиться менее послушными.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика
Авто
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика Аудио 
5 машин, которые идеально подходят водителям старшего возраста
Авто
5 машин, которые идеально подходят водителям старшего возраста Аудио 
Популярное
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика

Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.

Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры
Кто в доме хозяин?: Песков честно ответил, на чьи деньги живёт его семья с Навкой
Каша на воде и 1 фрукт: Алексей Ягудин рассказал о диете, которая сделала его чемпионом
Десять лет после войны: что скрывают архивы ЦРУ о последнем дне Гитлера — шокирующие детали Игорь Буккер Китайское издание Sohu назвало пять составляющих стратегической победы РФ Любовь Степушова Кого будут хоронить на гигантских кладбищах? Зеленский скрывает истинный масштаб потерь ВСУ Дмитрий Плотников
Встреча с легендой пошла не по плану: что сказал семилетний сын Малахова отцу после игры Роналду
Древний секрет океана: в миг, привычная нам вода может превратиться в нечто другое
Садальский рассказал, какой подарок Андрей Малахов сделал родному городу Апатиты
Садальский рассказал, какой подарок Андрей Малахов сделал родному городу Апатиты
Последние материалы
Пороховая бочка: мир должен приготовиться к конфликту США и КНР
Неприятный фактор: международные организации предупреждают о дальнейших войнах
Кот трётся о ноги? Вот почему это не всегда проявление любви
Осталось одно препятствие — что мешает установить мир на Украине
Рэй Далио бьёт тревогу: тарифы Трампа — лишь начало, мир ждёт нечто похуже кризиса 2008 года
В театре Модерн покажут киноверсию спектакля Война и мир режиссера Юрия Грымова
Оборонный рубикон: раскрыто, что станет с США при выходе из НАТО
Прах былого величия: F-16 оказались бесполезны против России
Звук шин сильнее музыки: пора не к механику, а к шинному психологу
Всего 20 минут — и на столе ароматные ленивые вареники
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.