Собака прыгает на вас при встрече? Это может быть гораздо более серьезно, чем вы думаете

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы собак привыкли к тому, что их питомцы радостно прыгают на них, когда они возвращаются домой. Кажется, что это просто проявление любви и радости, и мы хвалим своих пушистых друзей за такую доброту. Однако есть нечто большее за этим поведением.

Фото: flickr.com by cogdogblog, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Собака

1. Скучание — не единственная причина

Да, собаки действительно любят нас и могут прыгать от радости, но на самом деле это также может быть попыткой показать свою доминирующую роль в семье.

2. Подражание лидеру

Собаки воспринимают хозяев как лидеров, и если питомец прыгает на вас, он стремится быть выше, копируя поведение старшего в стае. Это не всегда добродушное приветствие, а скорее попытка заявить о своей позиции.

3. Доминантность — это проблема

Такое поведение может привести к проблемам с послушанием. Собаки, пытающиеся доминировать, часто хуже воспринимают команды и могут становиться менее послушными.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

