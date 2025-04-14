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Кошка гоняется за хвостом? Это может быть сигналом, что ей не хватает чего-то важного

1:19
Зоосфера

Кошки часто кажутся пассивными животными, которые проводят время в уютных уголках, наслаждаясь отдыхом. Однако иногда они могут проявить необычную активность, например, начать гоняться за своим хвостом, что больше похоже на поведение собак. Почему кошки делают это, и что стоит за таким поведением?

Бенгальская кошка
Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бенгальская кошка

1. Скука

Как и собаки, кошки могут начинать играть с хвостом, когда им становится скучно. Если в доме нет доступных игрушек, хвост становится идеальным объектом для развлечений. Это просто способ бороться с тягой к активности, когда других вариантов нет.

2. Желание внимания

Иногда кошки таким образом привлекают внимание владельцев. Если животному не хватает общения и совместных игр, оно может прибегнуть к таким необычным действиям, чтобы заставить хозяев обратить на себя внимание. Это особенно актуально для кошек, которые не получают достаточно внимания или времени на общение.

3. Возраст и порода

Не стоит забывать, что возраст и порода кошки тоже играют роль. Молодые активные кошки чаще могут проявлять такую игру, а породы с высокой активностью могут делать это даже чаще, чем более спокойные собратья.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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