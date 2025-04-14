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Больше не тянет поводок: 4 секрета, как спокойно гулять с собакой без усталости

1:36
Зоосфера

Прогулки с собакой могут быть настоящим испытанием, если ваш питомец начинает тянуть поводок. Это не просто неудобно, но и свидетельствует о том, что питомец начинает проявлять доминирующее поведение. Как отучить собаку от этого, не превращая прогулки в борьбу за контроль? Вот несколько проверенных способов.

Собака в наморднике
Фото: https://www.freepik.com
Собака в наморднике

1. Правильный выбор поводка

Не выбирайте слишком длинный поводок, даже если он вам кажется удобным. Чем больше свободы у собаки, тем проще ей почувствовать себя главным на прогулке. Лучше использовать более короткий поводок, который даст вам больше контроля над поведением питомца.

2. Обучение с поощрениями

Помните, что собаки не рождаются с умением ходить на поводке. Чтобы научить собаку правильному поведению, используйте команды и вознаграждения. Лучше всего проводить тренировки на голодный желудок, чтобы питомец был заинтересован в получении лакомства.

3. Возьмите контроль в свои руки

Иногда собака тянет поводок, потому что она уже считает себя главной. Если это так, попробуйте изменить направление прогулки, идя в противоположную сторону. Так вы покажете, кто действительно управляет ситуацией.

4. Не будьте слишком строгими

Если вы слишком суровы с питомцем, он может начать избегать вас, что только усугубит проблему. Будьте мягче, не наказывайте собаку, а проявляйте терпение и внимание, чтобы она поняла, как себя вести.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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