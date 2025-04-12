Возраст без паспорта: определяем, сколько лет вашей кошке

1:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если в доме появляется кошка с улицы или из приюта, хозяину важно узнать её возраст. Это нужно не из любопытства: от возраста зависят график питания, прививки, лечение и решение о стерилизации. Можно обратиться в клинику, а можно попробовать определить возраст самостоятельно — по поведению.

Фото: catza.net by Heikki Siltala, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кот

Поведение как подсказка

У котят энергия бьёт ключом. Они постоянно исследуют дом, играют с любыми предметами и идут на контакт с людьми и животными. Их поведение — это сплошное движение, прыжки и "разговоры" с миром.

Взрослые кошки становятся более сдержанными. Да, они тоже могут играть и даже охотиться — особенно если есть игрушки или мыши, — но делают это реже. Больше времени уходит на сон, уход за собой и наблюдение.

Пожилые кошки выбирают покой. Из-за снижения зрения и слуха они становятся осторожными и даже пугливыми. Могут избегать громких звуков, не сразу реагировать на зов. Часто они ищут тишину, не любят суету и редко играют.

Здоровье важнее цифр

Иногда поведение не совпадает с возрастом. Молодая, но больная кошка может казаться старой — вялая, апатичная, без интереса к окружающему. А здоровый старичок, наоборот, может бегать по дому, как подросток.

Альтернативные способы

Заводчики советуют смотреть и на другие признаки: состояние зубов, чистоту глаз, упругость кожи, форму ушей, размеры тела. Эти признаки, в отличие от поведения, требуют больше опыта и знаний.

Но если вы внимательно понаблюдаете за кошкой — как она двигается, как реагирует, сколько спит и как общается, — возрастные подсказки появятся сами.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

