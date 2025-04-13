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Сон с лапкой на морде — не просто привычка, а важный сигнал

2:14
Зоосфера

Милое движение лапкой во сне — не просто трогательная привычка, а древний инстинкт. Даже в домашнем уюте кошки продолжают следовать заложенным природой сценариям поведения.

Спящий кот
Фото: commons.wikimedia.org by Roo72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Спящий кот

Инстинкт выживания не дремлет

В дикой природе кошки спят настороженно. Прикрытые лапкой глаза — способ защититься от угроз, не теряя способности быстро реагировать. Лапа создаёт ощущение укрытия, как будто кошка спряталась в тени — и в любой момент готова к прыжку.

Свет мешает? Лапка спасает

Яркий дневной или искусственный свет раздражает и мешает расслабиться. Лапа действует как шторка — помогает затемнить пространство и создать комфорт. В природе кошки спят в тёмных уголках, а дома просто маскируются, как могут.

Уют как высшее благо

Тёплая лапка на мордочке — это ещё и способ согреться. Особенно когда в помещении прохладно. Так кошка находит свой идеальный микроклимат и уходит в глубокий сон. Этот жест — часть её стремления к комфорту.

Я тебе доверяю

Когда кошка спит с лапкой на глазах — это знак спокойствия и доверия. Она не ждёт нападения, чувствует себя в безопасности. Такое поведение редко увидишь у тревожных или испуганных питомцев — оно доступно только тем, кто по-настоящему расслаблен.

Немного про чистоплотность

Лапа защищает не только от света, но и от пыли, шерстинок, мелких частиц. Особенно у длинношерстных пород. Это ещё один штрих к портрету кошачьей гигиены: даже во сне они заботятся о себе.

Физиология тоже вмешивается

На лапах у кошек множество нервных окончаний. Это делает прикосновение к мордочке особенно чувствительным и… успокаивающим. Тактильный контакт помогает животному чувствовать себя в безопасности.

Повадки у каждой свои

Некоторые кошки делают это всегда, другие — от случая к случаю. Это может быть привычка, переданная от родителей, или индивидуальная особенность. И да, наблюдать за этим — одно удовольствие.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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