Собака вдруг зарычала на ребёнка — вот что это на самом деле значит

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2:01
Зоосфера

Собаки умеют быть ласковыми и дружелюбными, но даже самый милый пёс может вдруг зарычать. Это не потому, что он "злой". Просто так работает инстинкт самосохранения.

Щенок добермана
Фото: commons.wikimedia. org by Eugen. D., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Щенок добермана

Рычание — не зло, а предупреждение

Агрессия у животных — это не черта характера, а врождённый механизм. Собака рычит, чтобы защитить себя или то, что считает своим: дом, миску, хозяина. Это сигнал: "Мне некомфортно, держись подальше".

Один пёс может зарычать на чужака у калитки, другой — просто лапой отодвинет миску, если к ней приблизится ребёнок. Оба поведения — проявления инстинкта.

Порода имеет значение, но не решающее

Да, собаки разных пород склонны к разному поведению:

  • Голден ретриверов веками отбирали за мягкость: им нельзя было портить подстреленную дичь.

  • Доберманов выводили как охранников — им нужно было чётко обозначать границы.

Но даже среди представителей одной породы можно встретить разных по характеру собак. Один ротвейлер с радостью ляжет у ног гостя, другой — будет напряжённо следить за каждым движением. Всё дело в опыте и воспитании.

Как формируется поведение

На поведение влияют:

  • Генетика — у некоторых собак реакция на угрозу включается быстрее.

  • Опыт — пёс, которого били или изолировали, чаще выбирает агрессию из страха.

  • Воспитание — собака, выросшая в заботе, будет увереннее и спокойнее.

Щенок, которого с детства учили доверять, с меньшей вероятностью увидит врага там, где его нет.

Что важно помнить

Не бывает злых от природы собак. Есть псы с сильными охранными инстинктами, есть более доверчивые и спокойные. Но главное — не внешность, а ваша готовность заниматься питомцем.

Даже самая мягкая собака способна зарычать — если почувствует, что её семье грозит опасность.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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