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Ошибки во время мытья собак, которые совершают 90% хозяев

1:37
Зоосфера

Многие владельцы собак уверены: чем чаще купаешь питомца, тем лучше. Но ветеринары предупреждают — избыточное мытьё может навредить коже и шерсти даже самого пушистого любимца.

Ши-тцу порода
Фото: commons.wikimedia.org by Jim Winstead, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ши-тцу порода

Как часто можно мыть собаку: ответ, который удивит даже опытных хозяев

Идеальная частота — меньше, чем вы думаете

Если нет острой необходимости, мыть собаку чаще 1-2 раз в месяц не стоит. А для некоторых пород, особенно с сухой кожей, ветеринары советуют делать перерывы до двух-трёх месяцев. Всё зависит от породы, условий содержания и образа жизни.

Когда купание необходимо:

  • После прогулок по грязи, лужам или лесу
  • Перед выставками или фотосессиями
  • В рамках лечебных процедур — только по назначению врача

Но даже в этих случаях нужно соблюдать ряд правил, чтобы не навредить питомцу.

5 важных "нельзя":

  • Не мойте сразу после обработки от блох и клещей — препараты смоются.
  • Не используйте человеческий шампунь — он может вызвать раздражение.
  • Не мойте горячей водой — оптимальна тёплая, комфортная температура.
  • Не сушите горячим феном — лучше холодный воздух или естественная сушка.
  • Не пропускайте расчёсывание перед купанием — оно предотвращает колтуны.

Маленькие хитрости для большого комфорта

Перед ванной осмотрите кожу — ранки и воспаления могут усилиться от контакта с водой. Пользуйтесь гипоаллергенными шампунями без отдушек, они экономичны: одного флакона хватает на целый год.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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