Ошибки во время мытья собак, которые совершают 90% хозяев

Многие владельцы собак уверены: чем чаще купаешь питомца, тем лучше. Но ветеринары предупреждают — избыточное мытьё может навредить коже и шерсти даже самого пушистого любимца.
Идеальная частота — меньше, чем вы думаете
Если нет острой необходимости, мыть собаку чаще 1-2 раз в месяц не стоит. А для некоторых пород, особенно с сухой кожей, ветеринары советуют делать перерывы до двух-трёх месяцев. Всё зависит от породы, условий содержания и образа жизни.
Когда купание необходимо:
Но даже в этих случаях нужно соблюдать ряд правил, чтобы не навредить питомцу.
5 важных "нельзя":
Маленькие хитрости для большого комфорта
Перед ванной осмотрите кожу — ранки и воспаления могут усилиться от контакта с водой. Пользуйтесь гипоаллергенными шампунями без отдушек, они экономичны: одного флакона хватает на целый год.
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