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Милый жест с опасными последствиями: правда о кошачьих поцелуях

1:45
Зоосфера

Многие считают, что поцелуй - милый и трогательный жест, особенно по отношению к пушистому питомцу. Но правда в том, что целовать кошку в морду или позволять ей лизать лицо — не лучшая идея.

Девушка с кошкой породы Сфинкс
Фото: Designed by Freepik by karlyukav is licensed under Public domian
Девушка с кошкой породы Сфинкс

Можно ли целовать кошку: лучше поищите другой способ выразить чувства

Что скрывается в кошачьей слюне

Даже самые ухоженные домашние коты — носители бактерий, с которыми наш иммунитет не всегда справляется. В их слюне может находиться Pasteurella multocida - микроб, провоцирующий кожные инфекции, абсцессы, а в некоторых случаях — лихорадку и воспаление лимфоузлов.

Если на коже есть царапины или микроповреждения, инфекция проникает особенно легко. Опасность возрастает для детей и пожилых людей — их организм сложнее переносит подобные заражения.

Симптомы и риски

Первые признаки заражения могут проявиться не сразу. Через несколько дней после "поцелуя" кожа может покраснеть, появится зуд или припухлость. В сложных случаях — температура и гнойные воспаления. Если замечаете такие симптомы — срочно обратитесь к врачу.

Как выражать любовь безопасно:

  • Разрешайте лизать только руки, а не лицо.
  • После общения — мойте руки с мылом.
  • Регулярно обрабатывайте кошку от паразитов и делайте прививки.
  • Особенно важно соблюдать эти правила, если кот гуляет на улице.

Кошка может лизнуть вас не только из любви — это и способ оставить "свой" запах, и инстинктивная реакция на стресс. Не запрещайте ей проявлять ласку, но установите разумные границы — так вы защитите и себя, и питомца.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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