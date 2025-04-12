Милый жест с опасными последствиями: правда о кошачьих поцелуях

Многие считают, что поцелуй - милый и трогательный жест, особенно по отношению к пушистому питомцу. Но правда в том, что целовать кошку в морду или позволять ей лизать лицо — не лучшая идея.
Что скрывается в кошачьей слюне
Даже самые ухоженные домашние коты — носители бактерий, с которыми наш иммунитет не всегда справляется. В их слюне может находиться Pasteurella multocida - микроб, провоцирующий кожные инфекции, абсцессы, а в некоторых случаях — лихорадку и воспаление лимфоузлов.
Если на коже есть царапины или микроповреждения, инфекция проникает особенно легко. Опасность возрастает для детей и пожилых людей — их организм сложнее переносит подобные заражения.
Симптомы и риски
Первые признаки заражения могут проявиться не сразу. Через несколько дней после "поцелуя" кожа может покраснеть, появится зуд или припухлость. В сложных случаях — температура и гнойные воспаления. Если замечаете такие симптомы — срочно обратитесь к врачу.
Как выражать любовь безопасно:
Кошка может лизнуть вас не только из любви — это и способ оставить "свой" запах, и инстинктивная реакция на стресс. Не запрещайте ей проявлять ласку, но установите разумные границы — так вы защитите и себя, и питомца.
Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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