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Если вы даёте собаке кошачий корм, то срочно прочтите это

1:52
Зоосфера

Если у вас дома и пёс, и кошка, вам точно знакома эта сцена: собака с удовольствием доедает за кошкой. Кажется, что ничего страшного — ведь это тоже мясо! Но ветеринары предупреждают: регулярно кормить собаку кошачьим кормом нельзя.

Почему собаке нельзя есть кошачий корм — даже если ей очень хочется

Разные животные — разные потребности

Главная причина в биологии. Кошки - хищники, им жизненно необходимы:

  • высокий уровень животного белка,
  • таурин,
  • витамин A,
  • арахидоновая кислота.

Эти вещества кошачий организм не вырабатывает сам, поэтому они добавляются в корм в повышенной концентрации.

Собаки — всеядные. Их организм может:

  • переваривать как мясо, так и растительные компоненты,
  • синтезировать таурин и витамин A самостоятельно.

В чём опасность кошачьего корма для собаки

Кошачий корм перегружен белком и жирами, что может нарушить пищеварение, и привести к ожирению, а также спровоцировать проблемы с печенью и почками, особенно у мелких пород.

Одна случайная порция вреда не принесёт. Но если пёс постоянно лакомится из чужой миски — это уже риск для здоровья.

А кошке можно собачий корм

Нет. В собачьем корме недостаточно критически важных веществ для кошки. Их нехватка грозит:

  • проблемами со зрением,
  • сердечной недостаточностью,
  • сбоями обмена веществ.

Что делать, если закончился корм

В экстренной ситуации лучше дать собаке:

  • варёную курицу без соли и специй,
  • немного риса или кабачков.

Это безопасная альтернатива до ближайшего магазина. А если в доме живут оба питомца, держите их миски в разных местах — чтобы каждый ел только своё.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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