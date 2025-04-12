Если вы даёте собаке кошачий корм, то срочно прочтите это

Если у вас дома и пёс, и кошка, вам точно знакома эта сцена: собака с удовольствием доедает за кошкой. Кажется, что ничего страшного — ведь это тоже мясо! Но ветеринары предупреждают: регулярно кормить собаку кошачьим кормом нельзя.
Разные животные — разные потребности
Главная причина в биологии. Кошки - хищники, им жизненно необходимы:
Эти вещества кошачий организм не вырабатывает сам, поэтому они добавляются в корм в повышенной концентрации.
Собаки — всеядные. Их организм может:
В чём опасность кошачьего корма для собаки
Кошачий корм перегружен белком и жирами, что может нарушить пищеварение, и привести к ожирению, а также спровоцировать проблемы с печенью и почками, особенно у мелких пород.
Одна случайная порция вреда не принесёт. Но если пёс постоянно лакомится из чужой миски — это уже риск для здоровья.
А кошке можно собачий корм
Нет. В собачьем корме недостаточно критически важных веществ для кошки. Их нехватка грозит:
Что делать, если закончился корм
В экстренной ситуации лучше дать собаке:
Это безопасная альтернатива до ближайшего магазина. А если в доме живут оба питомца, держите их миски в разных местах — чтобы каждый ел только своё.
Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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