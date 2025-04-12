Чего не расскажут в мультиках: еда, опасная для кролика

1:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Забавный кролик, грызущий морковку, давно стал мультяшным символом. Но в реальной жизни всё не так просто. Несмотря на популярный стереотип, морковь — далеко не лучший выбор для вашего питомца.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Домашний кролик

Морковка — не для кролика: вот чем на самом деле стоит кормить ушастого

Почему морковка — это десерт, а не обед

Да, кролики любят морковь. Но она содержит много сахара, а это уже риск для их пищеварения и зубов. Если давать морковь регулярно, у питомца могут развиться проблемы со здоровьем — от кариеса до вздутия живота.

Морковную ботву, напротив, можно предлагать чаще — она куда менее калорийна и богата витаминами.

Что должен есть кролик каждый день

Настоящая основа питания — это сено. Оно не только обеспечивает клетчатку, но и помогает естественно стачивать зубы, которые у кролика растут всю жизнь. Лучше всего подойдёт тимофеевка — её любят и ветеринары, и сами питомцы.

Дополнительно можно предлагать:

свежую зелень (салат, листовую капусту, укроп),

травы,

гранулированные корма высокого качества.

А вот от картофеля и других крахмалистых овощей лучше отказаться.

Домашний кролик ≠ мультяшка

В природе кролики питаются травами, листьями, корой — не сладкими овощами. Поэтому и дома стоит ориентироваться на природный рацион. Морковку — только как редкое лакомство, пару раз в неделю и в небольшом количестве.

Простые правила кормления:

Сено — доступно всегда

Зелень — 1-2 раза в день

Морковка — редко и понемногу

Вода — всегда свежая

Не забывайте: питание стоит адаптировать под возраст, активность и здоровье питомца. Тогда ваш пушистик будет счастлив и здоров.

Уточнения

Кро́лики - общее название нескольких родов млекопитающих из семейства зайцевых.

