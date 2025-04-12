Пёс чихнул во время игры — вот что это значит на самом деле

1:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждому собаководу знакома такая ситуация: вы играете с питомцем в мяч, и вдруг он начинает чихать. Пару раз подряд, весело виляет хвостом и снова мчится вперёд. Что это — аллергия? Простуда? Нет! Чаще всего — это проявление радости.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Собака породы Доберман

Почему собака чихает во время игры — и что она хочет вам этим сказать

Чихание как сигнал счастья

В собачьем мире чихание — это не только реакция на раздражитель в носу, но и своеобразное выражение эмоций. Во время игры, особенно бурной, у собаки происходит всплеск энергии. Возбуждение усиливает кровообращение, в том числе в области носа, вызывая локальное перегревание и чувствительность, что и провоцирует чих.

Этот феномен известен как "игровое чихание". Это часть собачьего языка тела — способ сказать: "Мне весело, всё хорошо, продолжаем!". Такое поведение указывает на положительное возбуждение, полное доверия и энтузиазма.

Язык, который стоит понимать

Игровое чихание может быть направлено как к человеку, так и к другим собакам. Это успокаивающий сигнал, своеобразная "улыбка" на языке хвостатых: "Я не угрожаю, я просто играю". Особенно это заметно во время погони или дружеской борьбы — таким образом собака обозначает, что ситуация контролируемая и безопасная.

Когда стоит насторожиться

Если чихание проявляется только в моменты радости и игры, и нет других симптомов, то волноваться не о чем. Но если оно становится частым, появляется в состоянии покоя или сопровождается кашлем, хрипами, слезотечением — это уже может быть поводом для визита к ветеринару.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



