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Эти питомцы не лают и не царапают — вот кого выбирают чехи

2:28
Зоосфера

Во всём мире собаки и кошки считаются идеальными домашними животными. Но Чехия идёт своим путём. Здесь миллионы семей выбирают тихих, неприхотливых и… водных компаньонов. Что же заставляет чехов массово заселять дома аквариумами?

Золотые рыбки
Фото: commons.wikimedia.org by Daiju Azuma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Золотые рыбки

Почему чехи отказываются от собак и кошек ради этих странных питомцев

Рыбы вместо лающих и мурчащих
Питомец, которого не нужно выгуливать, он не грызёт провода, не пачкает пол и не требует много внимания. Звучит как мечта? Именно так большинство чехов видят аквариумных рыбок. И это не просто модный каприз — это многолетняя традиция.

Чешская Республика — безусловный лидер в Европе по разведению и экспорту аквариумных рыб. На мировом уровне нас обгоняет разве что Сингапур, где рыбки растут круглый год в естественных условиях. Благодаря селекционерам, фермам и страсти к аквариумистике, Чехия стала настоящей рыбной сверхдержавой.

Почему мы выбираем именно их
Жизнь в квартирах, нехватка времени, шум от попугаев и запах от клеток грызунов — всё это делает рыбок идеальными спутниками. Они не нуждаются в прогулках, не требуют объятий и всегда ведут себя спокойно. Наблюдение за аквариумом действует как медитация — специалисты говорят, что 7 минут в день способны снизить уровень стресса.

Красота, практичность и польза
Аквариум — это не только эстетика, но и функциональность. Он увлажняет воздух, особенно ценится аллергиками, а вода из него — отличное удобрение для комнатных растений. Каждый владелец может проявить фантазию: выбрать породы, растения, декор — и создать свою подводную вселенную.

Но есть нюансы
Разные рыбы — разные потребности. Одни хищники, другим нужно жить в стае, третьи предпочитают одиночество. Их нельзя просто бросить в одну банку. Нужно учитывать температуру, кислотность, объём воды. Перегруз аквариума — стресс и гибель для его обитателей. Поэтому важно подходить к выбору с умом и заботой.

Как замечает один из ведущих чешских экспортеров (анонимно), "пока в стране ещё сотни аквариумистов, но молодёжь не спешит их заменять — Азия уже дышит нам в спину".

Уточнения

Аква́риум - искусственно образованная водная среда обитания в прозрачном резервуаре, предназначенная для содержания организмов-гидробионтов (растений и животных) и наблюдения за ними.

Автор Дмитрий Тезнев
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