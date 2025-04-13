Ваша собака боится людей? Возможно, вы пропустили этот этап

1:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Воспитание щенка — это не просто игры и прогулки, а важный этап, от которого зависит поведение взрослой собаки. Ошибки, допущенные в первые месяцы, могут обернуться страхами, агрессией и недоверием.

Фото: commons.wikimedia.org by Johanaliceth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Щенок

Вот распространённые промахи, которые легко избежать.

Отсутствие предсказуемости

Сегодня щенку можно спать на диване, завтра — нет? Такое поведение сбивает его с толку. Собакам важно понимать правила. Определитесь с ними заранее и придерживайтесь.

Наказания

Ругать, кричать, дёргать на поводке — не работает. Щенок не понимает, за что получил, но точно запоминает, что рядом с вами небезопасно. Лучше хвалите за нужное поведение, а ошибки мягко перенаправляйте.

Недостаток социализации

Команды подождут. Важнее — познакомить щенка с разными звуками, людьми, предметами. Даже во время карантина можно носить его на руках, показывая мир. Пропущенная социализация часто превращается в взрослые страхи.

Игнорирование потребностей

Щенки много спят — до 20 часов в сутки. Уважайте это. А в моменты активности играйте, но не переутомляйте. Организуйте тихое, уютное место рядом с собой.

Неправильное питание

Эксперименты с кормами "на глаз" могут стоить здоровья. Лучше сразу проконсультироваться с ветдиетологом — рацион должен учитывать возраст и породу.

Правильный старт — залог доверия, спокойствия и крепкой связи с вашей собакой.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

