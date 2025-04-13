Ваша собака боится людей? Возможно, вы пропустили этот этап

Воспитание щенка — это не просто игры и прогулки, а важный этап, от которого зависит поведение взрослой собаки. Ошибки, допущенные в первые месяцы, могут обернуться страхами, агрессией и недоверием.
Вот распространённые промахи, которые легко избежать.
Сегодня щенку можно спать на диване, завтра — нет? Такое поведение сбивает его с толку. Собакам важно понимать правила. Определитесь с ними заранее и придерживайтесь.
Ругать, кричать, дёргать на поводке — не работает. Щенок не понимает, за что получил, но точно запоминает, что рядом с вами небезопасно. Лучше хвалите за нужное поведение, а ошибки мягко перенаправляйте.
Команды подождут. Важнее — познакомить щенка с разными звуками, людьми, предметами. Даже во время карантина можно носить его на руках, показывая мир. Пропущенная социализация часто превращается в взрослые страхи.
Щенки много спят — до 20 часов в сутки. Уважайте это. А в моменты активности играйте, но не переутомляйте. Организуйте тихое, уютное место рядом с собой.
Эксперименты с кормами "на глаз" могут стоить здоровья. Лучше сразу проконсультироваться с ветдиетологом — рацион должен учитывать возраст и породу.
Правильный старт — залог доверия, спокойствия и крепкой связи с вашей собакой.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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