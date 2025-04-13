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Не тяните кошку на руки: как она показывает привязанность

1:42
Зоосфера

Многие считают кошек холодными и равнодушными. Но правда в том, что они умеют привязываться — просто делают это не так, как собаки.

Кошка
Фото: https://www.freepik.com by wirestock
Кошка

Если ваш пушистик не лезет на колени и не мурчит по расписанию, это ещё не значит, что он вас не любит. Возможно, вы просто не понимаете его сигналы.

Игра — главный способ сблизиться

Кошки — охотники. Игра им жизненно важна. Удочки, мячики, лазеры — это не просто развлечение, а часть инстинктов.
Важно дать кошке "выиграть", иначе она потеряет интерес. После удачной охоты — вкусняшка в награду. Так вы создаёте положительную связь.

Разговаривайте с ней

Кошки запоминают голос хозяина и улавливают интонации. Говорите мягко, рассказывайте о своём дне. Со временем услышите в ответ мурлыканье или почувствуете лёгкое прикосновение лапкой.

Уважайте границы

Если кошка уходит — не тяните её обратно. У неё есть потребность в уединении. Обустройте для неё "второй этаж": подоконник, полку, домик на высоте — и она почувствует контроль над территорией.

Комфорт в мелочах

Миски — в тихом месте. Резкие перемены в корме — под запретом. Кошки едят, только когда чувствуют себя в безопасности.

Игра запахов

Феромоны, тёплые полотенца с вашим запахом, спокойная атмосфера — всё это помогает снизить тревожность.

И если вы всё сделаете правильно, однажды она встретит вас у двери, ляжет рядом на диван и принесёт игрушку. Для кошки это признание в любви.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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