Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ноги не худеют даже после кардио по этой причине: вот что поможет избавиться от объемов в этой области
Курица, салат и гора тарелок: Шаман приоткрыл завесу тайны над жизнью с Мизулиной
Лепс решился показать невесту: певец опубликовал редкий кадр с Авророй Кибой
Никогда не думали, что коже тела тоже нужно внимание? Это обязательно нужно узнать
Магия Коэльо оживёт в кино: создатель Переходного возраста возьмётся за экранизацию Алхимика
Словесная дуэль звёзд: Лазарев едко подколол Чумакова на съёмках популярного шоу
Праздничный стол без удара по кошельку: треску заменят эти 7 рыб
Бесплатная парковка в Подмосковье: для кого она стала доступна, и как ею воспользоваться?
Как вернуть чистоту виниловому сайдингу за 30 минут — без дорогостоящих услуг

Зевнул — и укусил: что на самом деле означает собачий зевок

1:42
Зоосфера

Вы зеваете от скуки, а собака — чтобы вас не укусить. Серьёзно.

Бишон-фризе
Фото: commons.wikimedia.org by Bernt Fransson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бишон-фризе

Для псов зевок — это вовсе не про сонливость. Это универсальный сигнал, который часто остаётся незамеченным.

Представьте: вы гладите собаку, а она вдруг широко раскрывает пасть и отворачивается. Кажется, заскучала? На деле — вежливо просит прекратить. Давление ощущается, и зевок — способ мягко сказать "хватит".

Если не отступить, может последовать рычание или даже укус. Не потому что злая, а потому что вы не услышали.

Когда зевок — это тревога

Собаки зевают и при стрессе — в машине, при встрече с незнакомцем, в шумной обстановке. Это как "перезагрузка" нервной системы. Помогите любимцу: дайте лакомство, переключите внимание — это снизит напряжение.

Игнорирование сигнала усиливает тревогу и может спровоцировать неконтролируемое поведение.

Но зевки бывают и радостными

После долгой разлуки пёс может зевнуть с виляющим хвостом — это облегчение и радость. Иногда собаки зевают "в ответ" хозяину, копируя его действия. Это значит, что между вами есть доверие.

И даже в собачьей компании зевок — часть общения. Один пёс зевает, играя с другим, чтобы показать: "я не агрессор, всё по-доброму". Так же взрослые собаки успокаивают щенков.

Важно не путать сигналы. Если собака напряжена, хвост поджат — ей некомфортно. Если расслаблена — просто зевает по привычке. Ваша задача — научиться читать этот язык.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов
Авто
Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов Аудио 
Вот где спрятана вода на Марсе — её миллиарды тонн
Наука и техника
Вот где спрятана вода на Марсе — её миллиарды тонн Аудио 
Ваш внутренний зверь: люди, рождённые в эти дни, обладают особым даром
Домашние животные
Ваш внутренний зверь: люди, рождённые в эти дни, обладают особым даром Аудио 
Популярное
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода

Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.

Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов
КамАЗ и ЗиЛ: братья по асфальту Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Вот где спрятана вода на Марсе — её миллиарды тонн
Камни, дренаж и ложь: ловушка, в которую попались миллионы цветоводов
Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны
Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны
Последние материалы
15 минут для идеальной формы ягодиц. Откройте для себя секреты стройности
Более 20 тонн бесплатно! Проект Доступная рыба бьёт новые рекорды на Сахалине
Без компьютера, но с идеей — с чего начался взлёт Microsoft
Фаршированная грудка, которая выходит сочной всегда
Грязные кисти для макияжа: опасность, которую мы не видим, но ощущаем каждый день
Ностальгия по 3 копейкам: лучшие блюда столовой СССР
Кальций без лактозы: находка для веганов и аллергиков
Как избавиться от плесени на потолке, не нарушая покой в доме — быстро и без затрат
Без питания — без памяти: что теряет авто при неправильном снятии аккумулятора
Рекорд Овечкина побудил русских детей заниматься хоккеем: вот преимущества этого вида спорта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.