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Если собака спит на вашей подушке, это тревожный сигнал — вот почему

1:24
Зоосфера

Если вы позволяете псу забираться на кровать, считая это проявлением любви, возможно, вы зря радуетесь. Для собаки такой жест — знак смены ролей в доме.

Спящий щенок
Фото: freepik.com by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спящий щенок

У животных всё просто: в стае вожак выбирает, где спать. И спит выше остальных. Когда вы позволяете питомцу лежать на подушке, он воспринимает это как передачу лидерства.

Отсюда — проблемы. Пёс может начать охранять кровать, рычать, если его попытаются согнать, или даже укусить. Не потому что "злой", а потому что думает, что защищает свою территорию.

Есть и другая причина. Подушка пахнет вами, а собаки ищут тепло и запах хозяина, чтобы чувствовать связь. Но это не повод уступать место.

Как отучить

  1. Фольга. Постелите её на подушку — шуршание отпугнёт.

  2. Альтернатива. Обустройте уголок с грелкой или старым свитером.

  3. Спокойная настойчивость. Каждый раз возвращайте пса на место без крика — уверенно, как вожак.

Через несколько дней — максимум неделю — он привыкнет к новым правилам.

Важно помнить: собаки не делают что-то "из вредности". Их действия — результат инстинктов или непонимания. А вы можете научиться читать эти сигналы и выстраивать крепкую связь, в которой лидер — вы.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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