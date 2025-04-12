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Эти вещи спасают питомца от стресса и скуки, пока вы на работе

1:52
Зоосфера

Скучающая собака — тревожный сигнал. Игра для неё не просто развлечение, а важная часть жизни. Игрушки не только помогают сбросить лишнюю энергию и отвлечься в одиночестве, но и развивают интеллект.

Женщина кормит мопса маффином
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина кормит мопса маффином

Интеллектуальные игрушки, по словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, незаменимы, когда рядом нет человека:

"Они стимулируют умственную деятельность собаки и развивают её способности. Такие игры помогают формировать необходимые инстинкты, когда собака, например, ищет "добычу"".

Вот три игрушки, которые подойдут собакам любого возраста и темперамента.

Нюхательный коврик

Это домашний аналог ноузворка. В мягком коврике спрятаны лакомства — и питомцу нужно использовать нюх и сообразительность, чтобы их достать. Где-то достаточно порыться носом, а где-то — нажать лапой на "кнопку". Задействуется и обоняние, и логика, и инстинкты охотника, сообщает Радио 1.

Конг

Игрушка из резины с отверстием для лакомств. Пока вы заняты, собака занята делом: грызёт, добывает еду, успокаивается. Конг особенно полезен для активных собак и щенков, помогает бороться со стрессом и даже замедляет приём пищи — полезно при проблемах с ЖКТ или склонности к перееданию.

Кормушка-головоломка

Состоит из контейнеров с разными механизмами: кнопки, подвижные элементы, крышки. Пёс должен проявить смекалку, чтобы получить еду. Такая кормушка развивает мышление и помогает контролировать вес, превращая кормление в квест.

Игры с задачками — это не прихоть, а способ направить энергию в нужное русло, снизить тревожность и скорректировать поведение.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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