Бизоны ходят по дорогам, будто это их шоссе — и вы у них в гостях

Увидеть дикую Америку — это не только про каньоны и водопады. Настоящие звёзды здешних просторов — это волки, бурые медведи и бизоны. Они не любят толпу, но знают, где их уважают.
Если повезёт, стадо бизонов можно заметить прямо на дороге. Йеллоустон — лучшее место, чтобы увидеть этих исполинов в их естественной среде. А ещё - койотов, лосей и даже медведей гризли.
Здесь восход встречают стаи волков. Именно в Ламарской долине чаще всего можно наблюдать за их охотой или отдыхом в траве.
"Каждый рассвет там как спектакль. Только актёры — дикие волки, а сцена — вся долина".
На Аляске бурые медведи живут по своим правилам. В национальном парке Катмай они ловят лосося на водопадах как по расписанию — летом это настоящее шоу.
В Теннесси и Северной Каролине их можно увидеть, прогуливающихся по обочине или среди деревьев. Главное — соблюдать дистанцию.
Парк Кастер — не просто дорога, а сафари-экспедиция. Бизоны нередко идут прямо по трассе, заглядывая в окна машин.
"Было ощущение, что мы — у них в гостях, а не наоборот".
На Аляске, в Монтане и Вайоминге сохранились уголки, где можно заметить волков. Лучше приезжать с проводником: он знает их маршруты.
Бизо́н или американский бизон (лат. Bison bison) — вид парнокопытных млекопитающих из трибы быков семейства полорогих.
Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.