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Бизоны ходят по дорогам, будто это их шоссе — и вы у них в гостях

1:41
Зоосфера

Увидеть дикую Америку — это не только про каньоны и водопады. Настоящие звёзды здешних просторов — это волки, бурые медведи и бизоны. Они не любят толпу, но знают, где их уважают.

Медведь в лесу
Фото: freepik.com by vladimircech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Медведь в лесу

Йеллоустон: территория бизонов

Если повезёт, стадо бизонов можно заметить прямо на дороге. Йеллоустон — лучшее место, чтобы увидеть этих исполинов в их естественной среде. А ещё - койотов, лосей и даже медведей гризли.

Ламарская долина — "американская Серенгети"

Здесь восход встречают стаи волков. Именно в Ламарской долине чаще всего можно наблюдать за их охотой или отдыхом в траве.

"Каждый рассвет там как спектакль. Только актёры — дикие волки, а сцена — вся долина".

Аляска — дом бурого великана

На Аляске бурые медведи живут по своим правилам. В национальном парке Катмай они ловят лосося на водопадах как по расписанию — летом это настоящее шоу.

Медведи в Грейт-Смоки-Маунтинс

В Теннесси и Северной Каролине их можно увидеть, прогуливающихся по обочине или среди деревьев. Главное — соблюдать дистанцию.

Бизоны на просторах Южной Дакоты

Парк Кастер — не просто дорога, а сафари-экспедиция. Бизоны нередко идут прямо по трассе, заглядывая в окна машин.

"Было ощущение, что мы — у них в гостях, а не наоборот".

Где прячутся волки

На Аляске, в Монтане и Вайоминге сохранились уголки, где можно заметить волков. Лучше приезжать с проводником: он знает их маршруты.

Уточнения

Бизо́н или американский бизон (лат. Bison bison) — вид парнокопытных млекопитающих из трибы быков семейства полорогих. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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