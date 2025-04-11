Они улетают навсегда: чем удивит новый зоопарк в Перми

1:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Пока открытие нового зоопарка в Перми на Нагорном остаётся тайной, его пернатые обитатели уже собирают чемоданы. Больше двадцати тропических птиц готовятся покинуть старые вольеры на территории Архиерейского кладбища в Перми и перебраться в новый дом.

Фото: commons.wikimedia.org by Emőke Dénes, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Совиный попугай, или какапо (Strigops habroptilus)

Куда улетят пернатые с Архиерейского кладбища

Скоро на новом месте можно будет встретить самых настоящих экзотов: двурогих калао, гвинейских и фиолетовых турако, зеленого и черногорлого арасари, черноклювого тукана-ариэля и венценосных голубей. Эти пёстрые красавцы станут настоящим украшением обновлённого зоопарка — как только он наконец распахнёт двери.

Но когда именно это произойдёт — вопрос без ответа. В Минкульте края ссылаются на формальности: передача объектов и получение лицензии. Как сообщает propem.ru, точная дата открытия пока не называется.

Тем временем масштабный переезд уже идёт полным ходом. За последние два года новые вольеры обрели свыше 300 животных. Первыми переселились обитатели контактного зоопарка: кролики, грызуны, козы и птицы. Потом к ним присоединились дикобразы, кенгуру, пони, камерунские козы, карликовые овцы и даже гималайские тары.

Сейчас на очереди — более крупные хищники: волки, медведи, лисы и представители семейства кошачьих. Каждый переезд — это маленькая операция, требующая точности, заботы и тишины. А пока зрителям остаётся только ждать — и надеяться, что долгожданное открытие состоится уже скоро.

Уточнения

Зоологи́ческий па́рк - учреждение для содержания животных в неволе с целью их демонстрации, сохранения, воспроизводства и изучения, в том числе и научного.

