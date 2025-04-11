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Ваш питомец переезжает с вами? Вот как помочь кошке пережить этот момент без стресса

1:57
Зоосфера

Переезд — это всегда стресс для владельца, но особенно тяжело переносится он для кошки. Эти независимые и территориальные существа сильно привязаны к своему дому. Но есть несколько способов помочь им пережить этот процесс с минимальными переживаниями.

Котенок в коробке
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котенок в коробке

Подготовка к переезду

Как и в случае с людьми, лучше начинать подготовку заранее. Начните приучать кошку к картонным коробкам за несколько недель до переезда.

Пусть они будут стоять в доступных местах, и кошка привыкнет к их виду. Не стоит стирать её вещи или убирать предметы, с которыми она связана. Например, её подстилка или любимая игрушка — это важные атрибуты её зоны комфорта.

День переезда

В день переезда важна безопасность и комфорт кошки. Отведите её в тихую комнату, где будет её подстилка, вода и еда. Поместите её в прочный ящик для перевозки, предварительно укрыв его пледом.

Главное — не открывать ящик, даже если кошка будет мяукать. Не стоит также оставлять ящик на ярком солнце или в слишком жаркой комнате.

Адаптация после переезда

После того как вы доберетесь до нового дома, не торопитесь выпускать кошку в новое пространство. Начните с одной комнаты, в которой она сможет почувствовать себя как дома. Используйте успокаивающие феромоны для создания комфорта и умиротворения.

В первые несколько дней не давайте кошке возможность свободно гулять по всей квартире — лучше подождать хотя бы три недели. Терпение и уважение к привычкам кошки помогут ей быстрее адаптироваться.

Советы ветеринара

Не забывайте о регулярных встречах с ветеринаром. Важно следить за питанием кошки, проводить профилактический уход и помогать питомцу справляться со стрессом. Это обеспечит её здоровье и счастье в новом доме.

Уточнения

Адапта́ция (лат. adapto «приспособляю») — приспособление строения и функций организма, его органов и клеток к условиям внешней среды. Процессы адаптации направлены на сохранение гомеостаза.
 

Коша́чьи или ко́шки, или фели́ды (лат. Felidae), — семейство млекопитающих отряда хищных. Наиболее специализированные из хищников, приспособленные к добыванию животной пищи путём подкрадывания, подкарауливания, реже — преследования.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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