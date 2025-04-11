Кошка после стерилизации: мифы, которые вас пугают, и правда, которая вас удивит

Когда заводишь кошку, рано или поздно встает вопрос: а нужно ли её стерилизовать? Одни говорят — да, но попозже. Другие советуют — чем раньше, тем лучше. А кто-то настаивает, что "кошке нужно родить хотя бы раз". Давайте разберемся, где правда, а где — миф.
Многие боятся, что ранняя операция может нарушить развитие животного. Но это устаревшее мнение. На самом деле, стерилизованные до 6 месяцев кошки развиваются нормально, а иногда даже чуть дольше, потому что у них медленнее закрываются зоны роста.
Но главное — это профилактика болезней и поведенческих проблем:
Нет, это не приносит никакой пользы. Наоборот — увеличивает риск заболеваний и пополняет армию бездомных котят, которых потом пристраивать некому.
Да, метаболизм немного замедляется. Но всё решается сбалансированным кормом и активными играми. Не питание — причина, а его избыток.
Мы склонны очеловечивать питомцев, но кошка не испытывает психологической потребности в потомстве. После стерилизации она не становится "несчастной".
Сама процедура быстрая и проводится под наркозом:
Большинство животных уже спустя несколько часов после операции чувствуют себя нормально. Важно следить за швом, не давать облизывать его (при необходимости — использовать защитный воротник), и избегать активных прыжков в течение пары дней.
Стерилизация — это простой шаг, который делает жизнь вашей кошки безопаснее, спокойнее и дольше. Главное — не откладывать решение.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". В настоящее время в мире насчитывается около 600 млн домашних кошек, и выведено около 200 пород.
Водители, сверлящие катализатор ради "ускорения", рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.