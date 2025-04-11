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Кошка после стерилизации: мифы, которые вас пугают, и правда, которая вас удивит

2:36
Зоосфера

Когда заводишь кошку, рано или поздно встает вопрос: а нужно ли её стерилизовать? Одни говорят — да, но попозже. Другие советуют — чем раньше, тем лучше. А кто-то настаивает, что "кошке нужно родить хотя бы раз". Давайте разберемся, где правда, а где — миф.

Кошка в переноске
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Кошка в переноске

Как стерилизация влияет на здоровье кошки?

Многие боятся, что ранняя операция может нарушить развитие животного. Но это устаревшее мнение. На самом деле, стерилизованные до 6 месяцев кошки развиваются нормально, а иногда даже чуть дольше, потому что у них медленнее закрываются зоны роста.

Но главное — это профилактика болезней и поведенческих проблем:

  • Самки не проходят первую течку, а риск рака молочных желез снижается практически до нуля. Если же ждать несколько циклов, вероятность опухолей может превысить 50%.
  • Самцы реже метят территорию, убегают и дерутся. Без гормонального всплеска они меньше стремятся к уличным "приключениям", где их подстерегают инфекции, травмы и ДТП.

Самые популярные заблуждения

1. "Кошке нужно родить хотя бы один раз."

Нет, это не приносит никакой пользы. Наоборот — увеличивает риск заболеваний и пополняет армию бездомных котят, которых потом пристраивать некому.

2. "Кошки после стерилизации толстеют."

Да, метаболизм немного замедляется. Но всё решается сбалансированным кормом и активными играми. Не питание — причина, а его избыток.

3. "Кошке нужно материнство."

Мы склонны очеловечивать питомцев, но кошка не испытывает психологической потребности в потомстве. После стерилизации она не становится "несчастной".

Как проходит операция?

Сама процедура быстрая и проводится под наркозом:

  • У самки удаляются яичники (иногда и матка), операция длится 20-30 минут.
  • У самца удаляют яички — это занимает около 10 минут.

Большинство животных уже спустя несколько часов после операции чувствуют себя нормально. Важно следить за швом, не давать облизывать его (при необходимости — использовать защитный воротник), и избегать активных прыжков в течение пары дней.

Стерилизация — это простой шаг, который делает жизнь вашей кошки безопаснее, спокойнее и дольше. Главное — не откладывать решение.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". В настоящее время в мире насчитывается около 600 млн домашних кошек, и выведено около 200 пород.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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