Зимние герои на четырёх лапах: эти 10 пород собак мороз не пугает — наоборот, радует

3:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как думаете, кто не боится пурги и минус 30 — с удовольствием гуляет по сугробам, словно это пляж? Это не супергерой, а настоящая «зимняя собака».

Фото: commons.wikimedia.org by Irbis1983, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Хаски

Есть породы, которым даже самые суровые морозы не страшны — всё благодаря их густой шерсти, происхождению и крепкому характеру. Перед вами 10 пород, чьим зимним «иммунитетом» можно только восхищаться.



Сибирский хаски

Лёгкий, выносливый и невероятно дружелюбный — сибирский хаски прибыл на Аляску из Сибири в начале XX века и прославился благодаря спасательной упряжке во время эпидемии дифтерии в Номе. Он не просто ездовая собака, а настоящий атлет, которому нужна активность и компания.

Аляскинский маламут

Более мощный, чем хаски, этот красавец способен тянуть тяжёлые грузы на огромные расстояния. Своё имя получил от коренного племени Mahlemiut. Маламут — игривый, но независимый, отлично чувствует себя в холоде и любит быть рядом со своей семьёй.

Самоед

Настоящая снежная звезда! Самоед получил имя от северных народов Сибири. Его белоснежная шуба не только красива, но и функциональна — она спасает от лютых морозов. Эти собаки обожают быть на свежем воздухе и часто "улыбаются" — это не шутка, у них действительно особое выражение морды.

Чау-чау

Древняя китайская порода с серьёзным видом и мощным подшерстком. Благодаря своему меху легко переносит холод и может быть как охранником, так и верным другом. Не самый ласковый, но весьма преданный.

Тибетский мастиф

Огромный и впечатляющий, он веками охранял стада и монастыри в горах Тибета. Густой мех и спокойный характер позволяют ему не бояться ни холода, ни одиночества. Настоящий страж.

Сенбернар

Гигант с добрым сердцем. Эти псы спасали людей в Альпах и проводили паломников через снежные перевалы. Масса — до 100 кг, рост — до 90 см, а терпимость к холоду просто феноменальная.

Ньюфаундленд

Идеальный спасатель на воде и в снегу. У него плотный водоотталкивающий мех и врождённая любовь к помощи. Жару переносит хуже, а вот холод — как родной климат.

Акита Ину

Благородная собака из Японии с крепкой шёрсткой и упрямым нравом. Не любит суету, но прекрасно чувствует себя на улице даже в мороз.

Средний шнауцер

Суров на вид, но мягок с хозяевами. Немецкая порода с жёсткой шерстью, устойчивой к плохой погоде. Идеален как сторож и компаньон, особенно в прохладном климате.

Пастушья собака Мареммано-Абруццо

Итальянский пастух с густой белой шерстью, помогающей сливаться со стадом овец и не мёрзнуть даже в Апеннинах. Самостоятельна, но при этом тесно связана с человеком.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. Собаки известны своими способностями к обучению, любовью к игре, социальным поведением.

