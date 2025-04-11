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Ошибки, которые совершают даже опытные владельцы кошек

1:56
Зоосфера

Вы уверены, что умеете правильно гладить кошку? Британские учёные выяснили: даже самые опытные владельцы часто нарушают границы питомца - причём уверены, что делают всё правильно.

Кот на подоконнике
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот на подоконнике

Почему кошка уходит, когда вы её гладите: возможно, вы всё делаете неправильно

Ошибки тех, кто считает себя профи

Исследование Университета Ноттингем Трент показало: именно любители, которые считают себя знатоками кошачьей психологии, чаще всего совершают ошибку — трогают живот, хвост или его основание, а также ограничивают движение животного. Результат - раздражение и стресс у кошки, а не удовольствие.

Где кошкам действительно приятно

Ведущая исследования доктор Лорен Финка подчёркивает: каждая кошка индивидуальна. Но есть три зоны, которые большинство животных воспринимают с удовольствием:

  • под подбородком
  • по бокам мордочки
  • у основания ушей

А вот живот, спина и хвост - "рискованные территории", к которым стоит прикасаться только с разрешения самого питомца.

Формула CAT: простые правила уважительного общения

Учёные предлагают ориентироваться на метод CAT (по первым буквам трёх принципов):

  • C — Контроль и выбор. Позвольте кошке решить, когда начать и когда завершить контакт. Она должна чувствовать себя свободной.

  • A — Анализ поведения. Смотрите на язык тела: мурчание, трение, расслабленная поза — знак согласия. Уход, вздёрнутый хвост или замирание — сигнал "хватит".

  • T — Точки прикосновения. Гладьте только те зоны, где это приятно. Остальное — только с явного разрешения.

Нежность должна быть взаимной. Даже если кошка любит ласку, она имеет право отказаться в любой момент. Главное — не настаивать.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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