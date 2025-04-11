Ошибки, которые совершают даже опытные владельцы кошек

Вы уверены, что умеете правильно гладить кошку? Британские учёные выяснили: даже самые опытные владельцы часто нарушают границы питомца - причём уверены, что делают всё правильно.
Ошибки тех, кто считает себя профи
Исследование Университета Ноттингем Трент показало: именно любители, которые считают себя знатоками кошачьей психологии, чаще всего совершают ошибку — трогают живот, хвост или его основание, а также ограничивают движение животного. Результат - раздражение и стресс у кошки, а не удовольствие.
Где кошкам действительно приятно
Ведущая исследования доктор Лорен Финка подчёркивает: каждая кошка индивидуальна. Но есть три зоны, которые большинство животных воспринимают с удовольствием:
А вот живот, спина и хвост - "рискованные территории", к которым стоит прикасаться только с разрешения самого питомца.
Формула CAT: простые правила уважительного общения
Учёные предлагают ориентироваться на метод CAT (по первым буквам трёх принципов):
Нежность должна быть взаимной. Даже если кошка любит ласку, она имеет право отказаться в любой момент. Главное — не настаивать.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Водители, сверлящие катализатор ради "ускорения", рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.