Почему пчелиная матка живёт в 10 раз дольше обычных пчёл

Рабочие пчёлы умирают через несколько недель. А их матка — из той же семьи и с тем же генетическим кодом - может прожить годы, оставаясь фертильной до конца жизни. Как такое возможно? Учёные уверены: в этом скрыт важный биологический механизм, который может многое изменить и для человека.
Британские учёные охотятся за секретом
Исследование проводит Агентство перспективных исследований и изобретений (ARIA) в Великобритании. Их цель - выяснить, почему пчелиные матки стареют медленно и живут дольше, хотя генетически почти не отличаются от обычных рабочих пчёл.
Это одна из самых загадочных аномалий природы: одинаковая ДНК - а биологическое поведение и продолжительность жизни кардинально разные.
Зачем это людям:
Если удастся раскрыть, какие молекулярные механизмы дают матке такое преимущество, это может перевернуть представления о старении и медицине. Исследователи предполагают:
Учёные признают: это пока только гипотеза. Но если разгадка найдётся — это будет не просто шаг, а скачок в биологии человека.
Медоно́сная пчела́ - вид общественных пчёл семейства Apidae подсемейства Apinae.
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