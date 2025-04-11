Почему пчелиная матка живёт в 10 раз дольше обычных пчёл

1:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Рабочие пчёлы умирают через несколько недель. А их матка — из той же семьи и с тем же генетическим кодом - может прожить годы, оставаясь фертильной до конца жизни. Как такое возможно? Учёные уверены: в этом скрыт важный биологический механизм, который может многое изменить и для человека.

Фото: commons.wikimedia.org by Charles J. Sharp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пчела

Пчелиная матка живёт в разы дольше остальных

Британские учёные охотятся за секретом

Исследование проводит Агентство перспективных исследований и изобретений (ARIA) в Великобритании. Их цель - выяснить, почему пчелиные матки стареют медленно и живут дольше, хотя генетически почти не отличаются от обычных рабочих пчёл.

Это одна из самых загадочных аномалий природы: одинаковая ДНК - а биологическое поведение и продолжительность жизни кардинально разные.

Зачем это людям:

Если удастся раскрыть, какие молекулярные механизмы дают матке такое преимущество, это может перевернуть представления о старении и медицине. Исследователи предполагают:

можно будет продлить фертильность у женщин,

замедлить процессы старения,

улучшить сохранность органов при трансплантации,

разработать новые методы борьбы с возрастными болезнями.

Учёные признают: это пока только гипотеза. Но если разгадка найдётся — это будет не просто шаг, а скачок в биологии человека.

Уточнения

Медоно́сная пчела́ - вид общественных пчёл семейства Apidae подсемейства Apinae.



