Поведенческие проблемы у собак: не аномалия, а новая норма

1:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если вы считаете, что только у вашей собаки странности — успокойтесь. Вы не один. По данным крупнейшего исследования в США, поведенческие отклонения есть у 99% домашних собак.

Фото: https://www.freepik.com Стареющая собака

Почти все собаки "не такие": правда, которую хозяева не хотят слышать

Специалисты из Техасского университета A&M проанализировали более 43 500 анкет владельцев собак в рамках Проекта старения собак. Оценивалось поведение по шкале от 1 до 4 по таким критериям, как:

тревожность,

агрессия,

чрезмерная привязанность,

отстранённость,

страх,

и даже "туалетные" ошибки в доме.

Результат поразил даже самих исследователей — 99,12 % собак продемонстрировали хотя бы одно умеренное или выраженное поведенческое отклонение.

Какие отклонения встречаются чаще всего:

89,5 % собак были или чрезмерно привязаны к владельцу, или отстранены

собак были или чрезмерно привязаны к владельцу, или отстранены 55,6 % проявляли агрессию хотя бы дважды

проявляли агрессию хотя бы дважды 49,9 % регулярно испытывали тревожность или страх

регулярно испытывали тревожность или страх 4,1 % - систематически справляли нужду в помещении

Чаще всего проблемы проявлялись в виде навязчивого следования за хозяином, паники при одиночестве, лая, попыток сбежать или разрушительного поведения.

Что это значит для нас

Исследование показывает: поведенческие "сбои" — это норма, а не отклонение. Питомцам, как и людям, нужен индивидуальный подход. Учёные подчёркивают: эти данные помогут владельцам лучше понимать собак и корректировать методы воспитания, учитывая эмоциональное состояние животного.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



