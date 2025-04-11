Поведенческие проблемы у собак: не аномалия, а новая норма

Если вы считаете, что только у вашей собаки странности — успокойтесь. Вы не один. По данным крупнейшего исследования в США, поведенческие отклонения есть у 99% домашних собак.
Специалисты из Техасского университета A&M проанализировали более 43 500 анкет владельцев собак в рамках Проекта старения собак. Оценивалось поведение по шкале от 1 до 4 по таким критериям, как:
Результат поразил даже самих исследователей — 99,12 % собак продемонстрировали хотя бы одно умеренное или выраженное поведенческое отклонение.
Какие отклонения встречаются чаще всего:
Чаще всего проблемы проявлялись в виде навязчивого следования за хозяином, паники при одиночестве, лая, попыток сбежать или разрушительного поведения.
Что это значит для нас
Исследование показывает: поведенческие "сбои" — это норма, а не отклонение. Питомцам, как и людям, нужен индивидуальный подход. Учёные подчёркивают: эти данные помогут владельцам лучше понимать собак и корректировать методы воспитания, учитывая эмоциональное состояние животного.
Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Водители, сверлящие катализатор ради "ускорения", рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.