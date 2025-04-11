Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Переоснащение ВПК вместо остановки! Как американцы адаптируются к китайскому давлению
Вы по-прежнему моете голову раз в неделю? Это может стоить вам волос
Как Мбаппе наказал бывший клуб: арестовано 55 млн евро со счетов ПСЖ
Тысячи цветов весной или рождественское волшебство: вот когда лучше всего ехать в Амьен за впечатлениями
Тайна Галактического сердца: учёные обнаружили нитевидные структуры, меняющие представление о космосе
Как создать идеальную спальню, даже если у тебя только серые стены и тумбочка с Авито
Чайный контроль: 6 напитков, которые держат аппетит под контролем
Уроки Чёрного понедельника забыты? Экономист Дэвид Розенберг напомнил
Электромобили — не выход? Почему Япония идёт другим путём

Поведенческие проблемы у собак: не аномалия, а новая норма

1:49
Зоосфера

Если вы считаете, что только у вашей собаки странности — успокойтесь. Вы не один. По данным крупнейшего исследования в США, поведенческие отклонения есть у 99% домашних собак.

Стареющая собака
Фото: https://www.freepik.com
Стареющая собака

Почти все собаки "не такие": правда, которую хозяева не хотят слышать

Специалисты из Техасского университета A&M проанализировали более 43 500 анкет владельцев собак в рамках Проекта старения собак. Оценивалось поведение по шкале от 1 до 4 по таким критериям, как:

  • тревожность,
  • агрессия,
  • чрезмерная привязанность,
  • отстранённость,
  • страх,
  • и даже "туалетные" ошибки в доме.

Результат поразил даже самих исследователей — 99,12 % собак продемонстрировали хотя бы одно умеренное или выраженное поведенческое отклонение.

Какие отклонения встречаются чаще всего:

  • 89,5 % собак были или чрезмерно привязаны к владельцу, или отстранены

  • 55,6 % проявляли агрессию хотя бы дважды

  • 49,9 % регулярно испытывали тревожность или страх

  • 4,1 % - систематически справляли нужду в помещении

Чаще всего проблемы проявлялись в виде навязчивого следования за хозяином, паники при одиночестве, лая, попыток сбежать или разрушительного поведения.

Что это значит для нас

Исследование показывает: поведенческие "сбои" — это норма, а не отклонение. Питомцам, как и людям, нужен индивидуальный подход. Учёные подчёркивают: эти данные помогут владельцам лучше понимать собак и корректировать методы воспитания, учитывая эмоциональное состояние животного.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света
Наука и техника
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света Аудио 
Рестораны СССР. Каким было меню заведения Москва в 1986 году
Еда и рецепты
Рестораны СССР. Каким было меню заведения Москва в 1986 году
Проехал на красный, но по правилам: хитрая лазейка, спасающая кошелёк
Авто
Проехал на красный, но по правилам: хитрая лазейка, спасающая кошелёк
Популярное
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора

Водители, сверлящие катализатор ради "ускорения", рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.

Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Китай прорыл тоннель длиной в вечность: путь сквозь горы теперь не выдумка
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге
Колхозник на колёсах: история легендарного грузовика ГАЗ-53 Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Увлажнение в 10 раз сильнее: простой вечерний ритуал, который делает кожу идеальной
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода
Последние материалы
Тысячи цветов весной или рождественское волшебство: вот когда лучше всего ехать в Амьен за впечатлениями
Поведенческие проблемы у собак: не аномалия, а новая норма
Тайна Галактического сердца: учёные обнаружили нитевидные структуры, меняющие представление о космосе
Как создать идеальную спальню, даже если у тебя только серые стены и тумбочка с Авито
Чайный контроль: 6 напитков, которые держат аппетит под контролем
Уроки Чёрного понедельника забыты? Экономист Дэвид Розенберг напомнил
Электромобили — не выход? Почему Япония идёт другим путём
Советская железная дорога. Как ели в поезде Москва-Сочи
Звезда сериала Ивановы-Ивановы признался, что хотел бы вернуться в Россию
Гольфист Хосе Луис Баллестер помочился в ручей на поле перед толпой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.