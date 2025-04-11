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Почему кошачье мурчание работает лучше таблеток

1:41
Зоосфера

Мы привыкли видеть собаку в роли терапевта, а лошадь — как участника реабилитации. Но теперь к команде официальных животных-помощников присоединились и кошки. Да-да, пушистые мурлыки тоже могут исцелять — и не только душу.

Кошка и хозяйка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка и хозяйка

Могут ли кошки лечить: учёные уверены — да

Учёные из США и Бельгии опубликовали результаты в журнале Animals: кошки действительно помогают людям справляться с тревогой и эмоциональным напряжением. В отличие от собак, им не нужна дрессировка. Всё, что требуется — учитывать характер.

Рэгдоллы, мейн-куны — контактные, но порода не главная. Ключевое — индивидуальность. Один кот может обожать обниматься, другой — просто спокойно лежать рядом. И этого достаточно.

Почему именно кошки

Некоторым людям проще расслабиться рядом с тихим и ненавязчивым животным, чем с активной собакой. Кошки никого не "развлекают", они просто рядом. Их мурчание — не просто мило, оно даёт эффект вибрационной терапии. Учёные подтверждают: этот звук снижает уровень тревожности и помогает расслабиться.

В Европе кошки уже "работают"

Во многих европейских клиниках и реабилитационных центрах кошки стали частью программы пет-терапии. Главное условие — не ломать их природу. Никаких команд, служебного поведения или дрессировок. Только комфорт — для пациента и самого животного.

"Если какое-либо животное и могло бы превратить валяние без дела и получение ласки в полноценную карьеру, то это была бы кошка".

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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