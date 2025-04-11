Шампунь против шерсти: скрытая угроза частого купания вашего питомца

Кажется, что чем чаще моешь собаку — тем лучше. Чистота, блестящая шерсть, никакого запаха. Но правда в том, что избыточная гигиена разрушает здоровье питомца — медленно, незаметно и бесповоротно.
Что происходит с кожей
У собак есть природный защитный барьер — липидная плёнка на коже. Она сохраняет влагу, защищает от бактерий и помогает терморегуляции. Каждое купание — особенно с шампунем — разрушает этот барьер. Даже специальные средства не спасают: pH подобран, но липиды всё равно смываются.
Итог: сухость, зуд, расчесы до крови и инфекции.
Лишённая смазки, шерсть становится ломкой и тусклой. Сальные железы включают аварийный режим: начинается гиперсекреция. Жирная перхоть, стойкий запах, забитые поры — и снова вы тянетесь за шампунем. Порочный круг замыкается.
Особенно страдают породы с плотным подшёрстком — хаски, маламуты, овчарки. Их шерсть восстанавливается месяцами.
Ещё один невидимый враг — микрофлора
На коже живут полезные бактерии, которые держат патогены в узде. Частое мытьё стирает и их. На освободившемся месте быстро поселяются стафилококки, дрожжи и другие "гости". Появляются дерматиты, экземы, выпадение шерсти.
Когда мыть всё-таки нужно:
— После грязной прогулки
— При сильных загрязнениях
— По рекомендации ветеринара (при кожных заболеваниях)
Во всех остальных случаях достаточно протирать лапы и расчёсывать шерсть влажной щёткой.
Помните: природная защита работает лучше любого шампуня. Не пытайтесь "отмыть" собаку до блеска — её здоровье важнее свежего аромата.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.