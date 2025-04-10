Пчёлы — это тайные экономисты: доказано экспериментом

1:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Сад полон ярких красок, но пчёлы словно не замечают этого многообразия. Во время одного вылета они часто выбирают только один вид цветка — снова и снова. Почему?

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пчела на цветке

Почему пчёлы игнорируют всё вокруг и летают только к одному типу цветов

Дарвин был близок, но…

Чарльз Дарвин считал, что причина в сложности: пчёлам трудно запомнить форму и цвет каждого цветка, и они просто упрощают себе задачу. Но новое исследование японских учёных из Университета Цукубы под руководством Кентаро Такаги и Казухару Охаши добавляет важную деталь.

Пчёлы как опытные стратеги

В эксперименте с искусственными цветами исследователи выяснили: пчёлы не только "ленятся" запоминать — они ещё и считают. Если ради одного и того же цветка нужно лететь дальше, они начинают пересматривать свои привычки.

Когда расстояние до следующего "привычного" цветка увеличивается, пчёлы готовы тратить больше усилий на запоминание нового типа. Особенно легко они переключаются на схожие по виду цветы — ведь отличий меньше, а значит, и памяти нужно меньше.

Что это говорит о пчёлах

Оказывается, у этих насекомых гибкий подход: они оценивают выгоду, балансируют между затратами времени и "ценой" запоминания. Их выбор — это не случайность, а результат разумной стратегии.

Это открытие меняет наш взгляд на поведение пчёл: они не просто инстинктивные сборщики нектара, а тонкие аналитики, способные быстро адаптироваться к условиям.

Уточнения

Медоно́сная пчела́ - вид общественных пчёл семейства Apidae подсемейства Apinae.



