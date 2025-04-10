Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Молчание длиною в 18 лет — и первое слово: как мозговой имплантат вернул голос женщине
Жир на кухне исчезнет за 20 минут: нужна только сода и капля масла
Абрикос не даёт плодов? Причина может быть рядом
Храп исчез сам: что ела женщина, чтобы снова спать спокойно
Эти 5 тенденций декора 90-х снова вошли в моду
Красиво, но смертельно: какую деталь авто запретили по закону и почему она всем нравилась
Собчак оценила дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта: природа не отдохнула
Постукивание пальцами улучшает понимание речи на шумной вечеринке! Тайна ритмического прайминга
Правда о кремах от растяжек, которую скрывают производители

Пчёлы — это тайные экономисты: доказано экспериментом

1:38
Зоосфера

Сад полон ярких красок, но пчёлы словно не замечают этого многообразия. Во время одного вылета они часто выбирают только один вид цветка — снова и снова. Почему?

Пчела на цветке
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пчела на цветке

Почему пчёлы игнорируют всё вокруг и летают только к одному типу цветов

Дарвин был близок, но…

Чарльз Дарвин считал, что причина в сложности: пчёлам трудно запомнить форму и цвет каждого цветка, и они просто упрощают себе задачу. Но новое исследование японских учёных из Университета Цукубы под руководством Кентаро Такаги и Казухару Охаши добавляет важную деталь.

Пчёлы как опытные стратеги

В эксперименте с искусственными цветами исследователи выяснили: пчёлы не только "ленятся" запоминать — они ещё и считают. Если ради одного и того же цветка нужно лететь дальше, они начинают пересматривать свои привычки.

Когда расстояние до следующего "привычного" цветка увеличивается, пчёлы готовы тратить больше усилий на запоминание нового типа. Особенно легко они переключаются на схожие по виду цветы — ведь отличий меньше, а значит, и памяти нужно меньше.

Что это говорит о пчёлах

Оказывается, у этих насекомых гибкий подход: они оценивают выгоду, балансируют между затратами времени и "ценой" запоминания. Их выбор — это не случайность, а результат разумной стратегии.

Это открытие меняет наш взгляд на поведение пчёл: они не просто инстинктивные сборщики нектара, а тонкие аналитики, способные быстро адаптироваться к условиям.

Уточнения

Медоно́сная пчела́ - вид общественных пчёл семейства Apidae подсемейства Apinae.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Капуста не прощает этого: что нужно знать перед посевом
Садоводство, цветоводство
Капуста не прощает этого: что нужно знать перед посевом Аудио 
Китай прорыл тоннель длиной в вечность: путь сквозь горы теперь не выдумка
Авто
Китай прорыл тоннель длиной в вечность: путь сквозь горы теперь не выдумка Аудио 
Коробка передач мстит за одну привычку — проверь, не делаешь ли ты это
Авто
Коробка передач мстит за одну привычку — проверь, не делаешь ли ты это Аудио 
Популярное
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора

Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.

Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света
Украину делят за спиной Зеленского: раскрыты детали тайных переговоров США и РФ Дмитрий Плотников Россия идёт к победе в СВО долгой дорогой Виктор Пахомов Нужна ли была церковная реформа Никона, и что она дала России Сергей Лебедев
Правда о скрабе из кофейной гущи, которую скрывают производители натуральной косметики
Бабушкин рецепт кулича, который тает во рту
Забудьте про мясо по-французски — эти котлеты вкуснее
Забудьте про мясо по-французски — эти котлеты вкуснее
Последние материалы
Красиво, но смертельно: какую деталь авто запретили по закону и почему она всем нравилась
Пчёлы — это тайные экономисты: доказано экспериментом
Постукивание пальцами улучшает понимание речи на шумной вечеринке! Тайна ритмического прайминга
Собчак оценила дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта: природа не отдохнула
Правда о кремах от растяжек, которую скрывают производители
Освещённый лунным светом: на вечерней экскурсии по вилле Дураццо Паллавичини вас ждёт загадочное погружение
Urals дешевеет, но есть выход: как дешёвая нефть может сыграть на руку России
Это растение в вашем саду может испортить вам жизнь: приносит несчастье и бедность
Перед нами смутные, желчные мечтания, нарочитый уход в беспредметное брюзжание… — писала газета Аргументы и факты 11 апреля 1982 года
Пирог без теста, но с мясом: готовим ужин, который удивит
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.