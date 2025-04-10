Эти 10 продуктов каждый день убивают кошку — вы точно используете хотя бы один

2:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Иногда достаточно пары кусочков с человеческого стола, чтобы навредить любимцу. Что именно нельзя класть в миску кошке — рассказываем по пунктам.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка пьет воду

10 продуктов, которые медленно убивают кошку — и вы даже не догадываетесь

Ошибки в рационе ведут к судорогам, анемии и даже отказу почек. И всё это — из-за самых обычных продуктов, которые мы спокойно едим каждый день.

Самые опасные продукты для кошки:

Шоколад. Теобромин в составе вызывает судороги, аритмию и даже остановку сердца. Маленького кусочка достаточно, чтобы началась рвота.

Теобромин в составе вызывает судороги, аритмию и даже остановку сердца. Маленького кусочка достаточно, чтобы началась рвота. Лук и чеснок . Разрушают эритроциты, провоцируя анемию. Опасны в любом виде — даже в готовых блюдах.

. Разрушают эритроциты, провоцируя анемию. Опасны в любом виде — даже в готовых блюдах. Виноград и изюм . Всего несколько ягод могут спровоцировать острую почечную недостаточность.

. Всего несколько ягод могут спровоцировать острую почечную недостаточность. Сырая рыба. В ней — ферменты, мешающие усвоению витаминов, и паразиты. Риск — от гастрита до инфекций.

В ней — ферменты, мешающие усвоению витаминов, и паразиты. Риск — от гастрита до инфекций. Кости. Особенно варёные: крошатся на острые осколки и травмируют ЖКТ. Возможны внутренние кровотечения.

Особенно варёные: крошатся на острые осколки и травмируют ЖКТ. Возможны внутренние кровотечения. Авокадо. Содержит персин, который может вызвать отёк лёгких и удушье.

Содержит персин, который может вызвать отёк лёгких и удушье. Алкоголь. Даже капля может привести к коме. У кошек нет ферментов, перерабатывающих этанол.

Даже капля может привести к коме. У кошек нет ферментов, перерабатывающих этанол. Ксилит. Часто встречается в жвачках и сладостях. Снижает сахар в крови, вызывает судороги и печёночную недостаточность.

Часто встречается в жвачках и сладостях. Снижает сахар в крови, вызывает судороги и печёночную недостаточность. Молоко. У большинства кошек — непереносимость лактозы. Результат: диарея и обезвоживание.

У большинства кошек — непереносимость лактозы. Результат: диарея и обезвоживание. Соль. Перегружает почки, нарушает водный баланс и провоцирует болезни сердца.

Как избежать беды:

Никогда не делитесь с кошкой едой со стола. Опасные продукты храните в закрытых шкафах. Выбирайте качественные корма и консультируйтесь с ветеринаром.

Правильный рацион - это не просто забота, а вопрос жизни и здоровья вашего питомца.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



