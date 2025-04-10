Эти 10 продуктов каждый день убивают кошку — вы точно используете хотя бы один
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Иногда достаточно пары кусочков с человеческого стола, чтобы навредить любимцу. Что именно нельзя класть в миску кошке — рассказываем по пунктам.
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Кошка пьет воду
10 продуктов, которые медленно убивают кошку — и вы даже не догадываетесь
Ошибки в рационе ведут к судорогам, анемии и даже отказу почек. И всё это — из-за самых обычных продуктов, которые мы спокойно едим каждый день.
Самые опасные продукты для кошки:
- Шоколад. Теобромин в составе вызывает судороги, аритмию и даже остановку сердца. Маленького кусочка достаточно, чтобы началась рвота.
- Лук и чеснок. Разрушают эритроциты, провоцируя анемию. Опасны в любом виде — даже в готовых блюдах.
- Виноград и изюм. Всего несколько ягод могут спровоцировать острую почечную недостаточность.
- Сырая рыба. В ней — ферменты, мешающие усвоению витаминов, и паразиты. Риск — от гастрита до инфекций.
- Кости. Особенно варёные: крошатся на острые осколки и травмируют ЖКТ. Возможны внутренние кровотечения.
- Авокадо. Содержит персин, который может вызвать отёк лёгких и удушье.
- Алкоголь. Даже капля может привести к коме. У кошек нет ферментов, перерабатывающих этанол.
- Ксилит. Часто встречается в жвачках и сладостях. Снижает сахар в крови, вызывает судороги и печёночную недостаточность.
- Молоко. У большинства кошек — непереносимость лактозы. Результат: диарея и обезвоживание.
- Соль. Перегружает почки, нарушает водный баланс и провоцирует болезни сердца.
Как избежать беды:
- Никогда не делитесь с кошкой едой со стола.
- Опасные продукты храните в закрытых шкафах.
- Выбирайте качественные корма и консультируйтесь с ветеринаром.
Правильный рацион - это не просто забота, а вопрос жизни и здоровья вашего питомца.
Уточнения
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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