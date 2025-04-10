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Эти 10 продуктов каждый день убивают кошку — вы точно используете хотя бы один

2:08
Зоосфера

Иногда достаточно пары кусочков с человеческого стола, чтобы навредить любимцу. Что именно нельзя класть в миску кошке — рассказываем по пунктам.

Кошка пьет воду
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка пьет воду

10 продуктов, которые медленно убивают кошку — и вы даже не догадываетесь

Ошибки в рационе ведут к судорогам, анемии и даже отказу почек. И всё это — из-за самых обычных продуктов, которые мы спокойно едим каждый день.

Самые опасные продукты для кошки:

  • Шоколад. Теобромин в составе вызывает судороги, аритмию и даже остановку сердца. Маленького кусочка достаточно, чтобы началась рвота.

  • Лук и чеснок. Разрушают эритроциты, провоцируя анемию. Опасны в любом виде — даже в готовых блюдах.

  • Виноград и изюм. Всего несколько ягод могут спровоцировать острую почечную недостаточность.

  • Сырая рыба. В ней — ферменты, мешающие усвоению витаминов, и паразиты. Риск — от гастрита до инфекций.

  • Кости. Особенно варёные: крошатся на острые осколки и травмируют ЖКТ. Возможны внутренние кровотечения.

  • Авокадо. Содержит персин, который может вызвать отёк лёгких и удушье.

  • Алкоголь. Даже капля может привести к коме. У кошек нет ферментов, перерабатывающих этанол.

  • Ксилит. Часто встречается в жвачках и сладостях. Снижает сахар в крови, вызывает судороги и печёночную недостаточность.

  • Молоко. У большинства кошек — непереносимость лактозы. Результат: диарея и обезвоживание.

  • Соль. Перегружает почки, нарушает водный баланс и провоцирует болезни сердца.

Как избежать беды:

  1. Никогда не делитесь с кошкой едой со стола.

  2. Опасные продукты храните в закрытых шкафах.

  3. Выбирайте качественные корма и консультируйтесь с ветеринаром.

Правильный рацион - это не просто забота, а вопрос жизни и здоровья вашего питомца.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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