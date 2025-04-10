Гид по купанию собак, который спасёт ваш санузел

2:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Купание собаки — дело нужное, но далеко не всегда простое. Один неверный шаг, и вместо чистого питомца — лужа воды, куча пены и испуганный взгляд из-под полотенца. Как сделать процесс быстрым, безопасным и комфортным для обоих? Есть надёжный алгоритм.

Фото: Designed by Freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Послушная собака

Как искупать собаку без стресса: подробный гид от профи

Начните с ванной: постелите на дно нескользящий коврик или толстую ткань. Это не просто комфорт, а защита от паники и травм.

Воду включайте заранее — она должна быть чуть теплее комнатной температуры. Проверяйте на запястье, как воду для ребёнка.

Сам процесс: всё по шагам

Аккуратно поставьте собаку в ванну, удерживая за ошейник.

Струю воды направляйте от спины к хвосту. Голову не мочите — это одна из самых чувствительных зон.

Чтобы вода не попала в уши, заранее вставьте ватные тампоны.

Шампунь разбавьте водой в отдельной миске. Концентрат сушит кожу и плохо смывается. Распределяйте пену мягкими движениями, особенно тщательно мойте лапы, живот и область под хвостом.

Споласкивание и сушка

Не торопитесь: тщательно промывайте каждый участок, приподнимая шерсть. Остатки шампуня в складках могут вызвать аллергию и зуд. Особое внимание — зоне за ушами и между пальцами.

Заверните собаку в полотенце, не растирайте — только аккуратно промокайте. Сушить феном можно, но только на слабом режиме.

Прогулку после купания отложите до полного высыхания подшёрстка. Даже слегка влажная кожа — риск переохлаждения.

Дополнительные советы:

Длинношёрстным породам после шампуня нужен кондиционер — он предотвращает спутывание.

Короткошёрстных собак протирайте полотенцем дважды: через 10–15 минут влага изнутри поднимается наружу.

Расчёсывание — только на полностью сухой шерсти.

Купайте собаку не чаще раза в 2–3 месяца. Частые водные процедуры разрушают естественную защиту кожи и открывают путь бактериям.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



