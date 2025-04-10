Гид по купанию собак, который спасёт ваш санузел

Купание собаки — дело нужное, но далеко не всегда простое. Один неверный шаг, и вместо чистого питомца — лужа воды, куча пены и испуганный взгляд из-под полотенца. Как сделать процесс быстрым, безопасным и комфортным для обоих? Есть надёжный алгоритм.
Начните с ванной: постелите на дно нескользящий коврик или толстую ткань. Это не просто комфорт, а защита от паники и травм.
Воду включайте заранее — она должна быть чуть теплее комнатной температуры. Проверяйте на запястье, как воду для ребёнка.
Сам процесс: всё по шагам
Шампунь разбавьте водой в отдельной миске. Концентрат сушит кожу и плохо смывается. Распределяйте пену мягкими движениями, особенно тщательно мойте лапы, живот и область под хвостом.
Споласкивание и сушка
Не торопитесь: тщательно промывайте каждый участок, приподнимая шерсть. Остатки шампуня в складках могут вызвать аллергию и зуд. Особое внимание — зоне за ушами и между пальцами.
Заверните собаку в полотенце, не растирайте — только аккуратно промокайте. Сушить феном можно, но только на слабом режиме.
Прогулку после купания отложите до полного высыхания подшёрстка. Даже слегка влажная кожа — риск переохлаждения.
Дополнительные советы:
Купайте собаку не чаще раза в 2–3 месяца. Частые водные процедуры разрушают естественную защиту кожи и открывают путь бактериям.
Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.