Как выжить среди песков: верблюд знает секрет

1:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Верблюд — настоящий герой пустыни. В то время как другим животным нечего есть, он спокойно жуёт то, что кажется абсолютно несъедобным. Колючки, солончаки, сухие ветви — всё это в его рационе.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Верблюд смотрит в камеру

Что ест верблюд, когда кругом только песок

В дикой природе бактрийские верблюды живут в Центральной Азии, включая пустыню Гоби. Их меню строгое: полынь, сухие травы, верблюжья колючка и другие растения, которые ни одно уважающее себя травоядное есть бы не стало.

Домашние верблюды в более выигрышном положении — их часто подкармливают питательным кормом. Но диким приходится рассчитывать только на то, что удастся найти среди песков.

Уникальность верблюдов в том, что они способны есть даже растения с высоким содержанием соли - такие, от которых другие животные держатся подальше. Это даёт им огромное преимущество в борьбе за выживание

Как они находят еду под песком

Даже когда всё покрыто песком, верблюд не сдаётся. Он использует мощные губы, чтобы раскапывать поверхность в поисках съедобного. А ещё он может пить солёную воду — редкий навык среди млекопитающих.

Питание как образ жизни

Наличие еды определяет всё: маршруты, остановки и даже поведение стада. Верблюды мигрируют на сотни километров в поисках пропитания. Сытый верблюд — сильный и выносливый. Он может нести грузы и идти долгие дни без дополнительной еды.

Почему важно защищать диких верблюдов

Дикие верблюды на грани исчезновения. Их немного, и каждый из них — часть уникальной экосистемы. Организации вроде Фонда защиты диких верблюдов делают всё, чтобы сохранить этих выносливых животных и среду их обитания.

Уточнения

Верблюды - род млекопитающих из трибы Camelini семейства верблюдовых подотряда мозоленогих. Это крупные животные, приспособленные для жизни в засушливых регионах мира — пустынях, полупустынях и степях.

