Смешно только на первый взгляд: что на самом деле означает танец собаки на ковре

Собака катается на попе, весело трётся об ковёр — выглядит забавно, почти как фокус. Но за этим "танцем" может скрываться серьёзная проблема. И чем раньше на неё отреагировать, тем меньше шансов дойти до операции.

Фото: commons.wikimedia.org by Jim Winstead, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ши-тцу порода

Что происходит на самом деле

Когда пёс ездит задом по полу, он, скорее всего, испытывает зуд в параанальных железах. Это особые мешочки рядом с анусом, которые вырабатывают пахучий секрет — не для шуток, а для маркировки территории.

Если железы перестают очищаться естественным путём, в них скапливается густая масса. Это вызывает воспаление, боль, а иногда и абсцесс.

Но это может быть не только это

Собаки так себя ведут не только из-за проблем с железами. Аллергия, гельминты или даже мелкий мусор в шерсти могут вызывать тот же дискомфорт.

Проверить железы можно дома: в перчатках, аккуратно надавите по бокам от анального отверстия. Если появилась резкая вонь и густая жидкость — пора к ветеринару или грумеру.

Что делать, чтобы это не повторилось

Профилактика проста: больше клетчатки в рацион (тыква, отруби), регулярная активность и наблюдение за поведением.

Игнорировать "танец" нельзя. За весёлым жестом может прятаться проблема, способная обернуться болью, лечением и хирургией.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

