Игры вместо дрессуры: как просто и весело прокачать мозг питомца

Принято считать, что бордер-колли умнее мопса. Но всё не так просто.
Послушные породы вроде овчарок и пуделей веками отбирались для работы с человеком. Они действительно быстрее учатся приносить мяч или садиться по команде. Но это не всегда значит, что они умнее — лишь то, что они лучше адаптированы к совместной деятельности.
Каждая собака рождена для своих задач.
Бигль, "не слышащий" хозяина, вовсе не упрям. Просто его предков учили игнорировать всё, кроме следа. А бульдог, застывший с игрушкой, проявляет то самое поведение, которое когда-то помогало удерживать добычу любой ценой.
Кинологи называют это "вязкостью" — умением сосредотачиваться, не отвлекаясь.
Интеллект собаки растёт не из родословной, а из окружающей среды.
Пёс на цепи постепенно теряет интерес к жизни, а бездомная дворняга ежедневно решает задачи, с которыми породистый любимец не сталкивается и за всю жизнь.
Интеллект — как мышца: растёт, если им пользоваться. Задавайте собаке задачи, обучайте, развлекайте — и даже та, кого раньше называли "глупой", может удивить.
Настоящие Эйнштейны на четырёх лапах рождаются не в элитных питомниках, а в любви, внимании и ежедневном общении.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Некоторые автомобили сотрудники ДПС почти не останавливают. Рассказываем, какие машины считаются «невидимыми» для дорожной полиции — и почему.